وزير العدل السعودي يعتمد 12 تعيينا قياديا لتمكين الكفاءات الوطنية

اعتمد وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني 12 تعيينا في عدد من المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، في خطوة تستهدف تعزيز النضج المؤسسي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع قاعدة القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العدلية.

الاستثمار في الكفاءات الوطنية

أكدت الوزارة أن تمكين الكفاءات الوطنية وإعداد القيادات المستقبلية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز، وضمان استمرارية التطوير، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي التعيينات امتدادا لنهج الوزارة في الاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية لتولي الأدوار القيادية والتخصصية، بما يعزز النضج المؤسسي، ويرفع جودة الخدمات العدلية، ويدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير المؤسسي.

تعزيز كفاءة المنظومة العدلية

تُظهر التعيينات اهتمام الوزارة ببناء قيادات مؤهلة في مختلف المجالات العدلية والتنظيمية والتشغيلية، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة، بما يعزز كفاءة الأعمال، ويرسخ ثقافة التميز، ويدعم جاهزية المنظومة العدلية لمواصلة التطوير.

التعيينات الجديدة

شملت التعيينات تعيين سامي الحقباني وكيلًا مساعدًا للشؤون القضائية، ومحمد العمري وكيلًا مساعدًا للأنظمة والتعاون الدولي، والدكتور محمد طوهري وكيلًا مساعدًا للتنفيذ، والدكتور تركي الخثلان وكيلًا مساعدًا للتوثيق، وعبدالله المجيش وكيلًا مساعدًا للخدمات المشتركة، وعبدالرحمن العمري وكيلًا مساعدًا للموارد، وعثمان الزهراني وكيلًا مساعدًا للتطوير والأداء، ومحمد الفوزان مساعدًا للمشرف العام على مكتب الوزير.

كما شملت التعيينات تعيين شيخة الطيار مديرًا لمركز تدقيق الدعاوى، ونورة الحصين مديرًا لمركز تهيئة الدعاوى، وهيلة بن الأمير نائبًا لمدير مركز تدقيق الدعاوى، وسمية الجاسر نائبًا لمدير مركز تهيئة الدعاوى.