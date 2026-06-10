وزير الطاقة يرعى تخريج الدفعة الأولى من ماجستير السياسات العامة في "كابسارك"

رعى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ( كابسارك )، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج ماجستير السياسات العامة، التي ضمت 21 خريجة وخريجًا، كما شهد الحفل تكريم الدفعتين الثانية والثالثة في برامج التدريب التنفيذي للقيادات، التي شملت البرنامج التنفيذي للقيادة العامة والبرنامج التنفيذي للقادة الناشئين.

تأسيس الكلية

تأسست كلية كابسارك للسياسات العامة بقرار من مجلس الوزراء صدر في 10/8/1445هـ، امتدادًا لما يحظى به قطاع التعليم وتنمية القدرات البشرية من دعم وتمكين من القيادة في السعودية، وبناءً على رؤية مستقبلية طرحها وزير الطاقة لتكون الكلية منصة وطنية متخصصة في إعداد القيادات وتطوير القدرات في مجال السياسات العامة، بما يعزز بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

رسالة للخريجين

أكد رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ورئيس مجلس أمناء كلية كابسارك للسياسات العامة، المهندس فهد العجلان، أن التخرج ليس نهاية الرحلة بل بدايتها، وأن ما يحمله الخريجون اليوم من شهادة علمية هو في جوهره مسؤولية ورسالة.

وقال في كلمته للخريجين: "كونوا سفراء للمعرفة، وروادًا للتغيير الإيجابي، ومساهمين في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، واجعلوا من النزاهة والتميز وخدمة المصلحة العامة مبادئ راسخة في مسيرتكم المهنية".

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إعداد قيادات المستقبل

يؤكد تخريج الدفعة الأولى من برنامج ماجستير السياسات العامة، وتكريم الدفعتين الثانية والثالثة في البرنامج التنفيذي للقيادة العامة والبرنامج التنفيذي للقادة الناشئين، الدور المتنامي لكلية كابسارك للسياسات العامة في إعداد وتمكين الجيل القادم من القادة والمتخصصين في مجالات السياسات العامة على المستويين الوطني والدولي، بما يسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما يأتي ذلك من خلال برامج أكاديمية وتنفيذية متخصصة تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دور الكلية في تطوير قدرات القيادات والممارسين المهنيين عبر مسارات تعليمية متخصصة في مجالات السياسات العامة والقيادة وصناعة القرار، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للمشاركة بفاعلية في تطوير الأداء المؤسسي ودعم التحول في القطاعات ذات الأولوية.

برنامج أكاديمي لصناعة القرار

يُعد برنامج ماجستير السياسات العامة أحد البرامج الأكاديمية الرئيسية في الكلية، إذ يهدف إلى إعداد قادة ومهنيين يمتلكون المهارات التحليلية والقيادية اللازمة للإسهام في صياغة السياسات العامة وتقييمها وتطويرها، بما يعزز جودة صناعة القرار ويدعم التنمية الوطنية.

ويجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مقررات متخصصة ومشروعات تطبيقية تركز على معالجة التحديات الواقعية في القطاعين العام والخاص.