تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، عددًا من المصانع العسكرية في محافظة الخرج، في إطار جهود الوزارة لتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع العسكري، وبناء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها توطين 50% من الإنفاق العسكري، وتعزيز الأمن الوطني.

وشملت الجولة مجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية التابع لشركة SAMI LAND، إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

الاطلاع على تقنيات التصنيع العسكري

وتفقد الوزير الخريّف مرافق المجمع الصناعية وخطوط الإنتاج، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع العسكري.

وتُعد الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الذراع الرئيس لتوطين الصناعات الدفاعية في السعودية، وتعمل عبر عدة شركات متخصصة تشمل الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة غير المأهولة، والذخائر.

زيارة مصانع شركة NCMS

كما زار الوزير عددًا من مصانع شركة NCMS، واطلع على العمليات التشغيلية وأبرز منتجاتها.

وتُعد الشركة من الشركات السعودية الرائدة في التصنيع الدفاعي المحلي، حيث تنشط في تصنيع المنتجات الميكانيكية، والكهروميكانيكية، والأنظمة البصرية، ومنظومات الرماية.

دعم مستهدفات التوطين

الزيارة تأتي ضمن التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتطوير القدرات الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، وبناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية متكاملة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري، وتعزيز الأمن الوطني للمملكة.