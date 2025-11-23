الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية





قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، "إن الاتفاقية الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة في مجال المعادن النادرة، تتضمن جانبا حكوميا يركز على وجود إطار عمل يضمن الاستثمارات المشتركة وتدفقها وسرية المعلومات ونقل التقنيات التي تحول الخامات إلى منتجات نهائية".

أضاف في حديثه لـ"الاقتصادية" على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أن "وجود الخامات وحدها لا يكفي، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة يحتاج إلى تقنيات سيتم توفيرها وفق الاتفاق".

وكشف الخريف أن هناك حديثا بين القطاع الخاص السعودي ممثلا بشركة "معادن" مع إحدى الشركات الأمريكية، حول كيفية الاستفادة من الخامات الموجودة في أحد المناجم التي تديرها "معادن".

وبين أن الشركة الأمريكية التي يتم التفاوض معها، استثمرت فيها الحكومة الأمريكية من خلال وزارة الدفاع، دعما للتقنيات التي تمتلكها، وهذه الخطوة تعكس أهمية هذه التقنيات للصناعات الحرجة.

السعودية الرابعة عالميا في احتياطيات المعادن النادرة

حول احتياطيات السعودية من المعادن الحرجة، أشار الخريف إلى أن السعودية تعتبر من أكبر أربع دول في احتياطيات المعادن النادرة أو الحرجة.

أوضح أن البيانات تشير إلى حاجتها إلى نحو 15 ألف طن من هذه المواد مقابل خطط إنتاجية قد تصل إلى نحو 20 ألف طن، وهو ما يسهم في ضمان جاهزية سلاسل الإمداد المحلية لتلبية الطلب في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والرقائق والطاقة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاتفاقية مع الولايات المتحدة ستحفز الطرفين على بناء قدرات جديدة في هذا القطاع، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، مشيراً إلى وجود فكرة لتوسيع دائرة التعاون مع دول أخرى مع الوقت.

سياسة صناعية سعودية قائمة على المصالح

الوزير الخريف شدد على أن السعودية تركز على مصالحها الوطنية، وموقفها السياسي دائما محايد ومتزن وينظر إلى ما يخدم هذه المصالح، مبينا أن الأولوية هي إيجاد الاستثمارات التي تخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وليس على المدى القصير.

وقال "إن السعودية تمضي بخطوات ثابتة نحو تحويل الاستثمارات الصناعية التي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار قيد التنفيذ إلى قيمة مضافة حقيقية على أرض الواقع، وتشمل هذه المشاريع مبادرات لقروض صناعية أو أراض صناعية وبدأت فعلا في التنفيذ".

أضاف، أن "الوزارة تتابع هذه المشاريع بشكل مكثف لضمان تحولها إلى قدرات إنتاجية وتقنية، وليست مجرد توسع في البنية التحتية الصناعية دون أثر نوعي في الإنتاج والتقنيات".

تابع، أن "المشاريع التي أعلن عنها مرت بمرحلة الترخيص الصناعي التي تتحقق من نوعية الصناعات والتقنيات المستهدفة"، لافتا إلى أن هذه المشاريع لديها مقومات اقتصادية تجعلها قابلة ومؤهلة للنجاح.

أضاف، أن "الحكومة تعتبر نفسها شريكا للمستثمر وتحرص على أمواله ونجاحه مثلما يحرص هو على استثماره، لأن أي مشروع يفشل في السعودية ينعكس سلبا على الاستثمار فيها".