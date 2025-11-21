قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن اكتشافات المعادن الأرضية النادرة في السعودية تُقدّر قيمتها بنحو 375 مليار ريال، وتندرج ضمن تقديرات الثروات المعدنية الإجمالية البالغة 9.4 تريليون ريال في عام 2024، بارتفاع 90% منذ عام 2018، بحسب بيان اليوم.

وذكر أن توقيع اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة للتعاون في مجال تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة باليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، التي جرى توقيعها خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تستهدف تعزيز أمن واستقرار واستدامة سلاسل إمداد المعادن الحرجة، وفي مقدمتها المعادن الأرضية النادرة.

وجرى توقيع الاتفاقية من جانب حكومة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في لجنة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية السعودية–الأمريكية، ومن جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وزير الداخلية دوج بورجوم.

وأوضح وزير الصناعة أن الإطار الإستراتيجي سيسهم في تمكين شركات القطاع الخاص في البلدين من إبرام عقود شراء طويلة الأجل، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات البشرية والتدريب، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير، ونقل التقنية في مجالات المعالجة والتصنيع وإعادة تدوير المعادن والعناصر الأرضية النادرة والمغانط الدائمة.

وحول تفاصيل تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقَّعة بين البلدين، أبرمت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» – إحدى أسرع شركات التعدين نموًا في العالم –اتفاقية مع شركة «ماونتن جي في، إل إل سي»، وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتمويل وتطوير وإنشاء مرفق لمعالجة تكرير وفصل العناصر الأرضية النادرة في السعودية.

وشركة «ماونتن جي في، إل إل سي» ستتملّك شركة «إم بي ماتيريالز» MP Materials الأمريكية حصة ملكية فيها، وتُعدّ أحد أكبر المنتجين والمصنّعين للمعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة.

فيما يتصل بالمشروع، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه يُمثّل التطبيق الفوري لمسارات التعاون ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة في مجال المعادن الأرضية النادرة، مضيفًا أن هذا الإطار يستهدف جعل السعودية مركزًا لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة، لما حباها الله من موارد ذات قيمة عالية.

ويُعدّ منجم جبل صايد من أحدث الاكتشافات البارزة في السعودية، ويُصنَّف رابع أكبر منجم في العالم من حيث القيمة التقديرية لرواسب المعادن الأرضية النادرة، بما يُمكّن من تطوير مشروعات مشتركة في مجالات الاستكشاف والمعالجة الأولية لإنتاج هذه المعادن.

أضاف، أن الدراسات التفصيلية التي أُجريت في 6 مواقع واعدة لهذه المعادن أسفرت عن تأكيد وجود موقعين في مراحل الاستكشاف المتقدّم يحتويان على موارد تُقدّر بـ644 مليون طن، بمتوسط تركيز يبلغ 0.30% من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة (TREO).

بين أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حدّدت 4 مواقع أخرى كأهداف استكشافية واعدة، بإجمالي تقديرات ما بين 364 و714 مليون طن، مع نسب تركيز تتراوح بين 0.95% و1.66% من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة.

أشار إلى أن المواقع المكتشفة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ما يعزّز قيمتها الإستراتيجية نظرًا لاستخداماتها الحيوية في التقنيات المتقدمة، وأنظمة الطاقة النظيفة، والروبوتات، والصناعات العسكرية، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات تدعم مساعي السعودية لترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد في قطاع المعادن الحيوية.

ويشهد الطلب العالمي نمواً متسارعاً على المغانط الدائمة، مدفوعاً بصناعات السيارات الكهربائية والروبوتات وأنظمة التنقل الجديدة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ +9% حتى عام 2040 م، وتمثل الولايات المتحدة 18% من الطلب العالمي على المغانط الدائمة حالياً.

وتبلغ قيمة الصناعات التحويليّة في الولايات المتحدة الأمريكية 2.9 تريليون دولار، و100 مليار دولار في السعودية، كما تتطلب الخطط الوطنية في التوسع الصناعي في السعودية - وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة - نحو 15 ألف طن من المغانط الدائمة بحلول 2040.