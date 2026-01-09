وزير الدفاع السعودي: لقضية جنوب اليمن مسار حقيقي ترعاه السعودية

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية في اليمن للإعداد لمؤتمر الرياض، الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، وستدعم المملكة مخرجات المؤتمر ليتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن.

وقال في منشور على منصة "إكس" اليوم: "أصبح لقضية الجنوب مسار حقيقي ترعاه السعودية ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله لجمع أبناء الجنوب، لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم".

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي كان قرارًا شجاعًا حريصًا على مستقبل القضية الجنوبية وتشجيعًا لمشاركة بقية أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم.