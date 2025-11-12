قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إن الوزراة أكملت التعاقدات مع أكثر من مليون حاج لموسم الحج المقبل قبل نحو 6 أشهر من بداية الموسم.

وقال الربيعة خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الخامس للحج والعمرة: نعد هذا إنجازا غير مسبوق في استعدادات موسم الحج المقبل.

وأشار إلى أن المعرض والمؤتمر في نسخته الخامسة شهد إقبالا واسعا من الزوار، حيث تجاوز عددهم 160 ألف زائر، بزيادة بلغت 33% عن العام الماضي.

السعودية استقبلت 1.67 مليون حاج خلال موسم حج 1446 منهم 1.5 مليون من خارج المملكة (90%) و 166 ألف من حجاج الداخل (10%)، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت في أغسطس الماضي أن إجمالي عدد المعتمرين خلال الربع الأول من 2025 بلغ 15 مليون معتمر، شكّل السعوديون 24% منهم.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج بلغ 6.5 مليون معتمر بزيادة 10.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، حيث قدم معظمهم عبر المنافذ الجوية بنسبة 82%، في حين بلغ عدد معتمري الداخل 8.7 مليون معتمر مثّل غير السعوديين منهم ما نسبته 58%.

وأوضح الربيعة أن المؤتمر استضاف وفودا من أكثر من 150 دولة حول العالم، ووقعت الوزارة اتفاقيات مع 77 دولة لتنظيم شؤون حجاجها في الموسم القادم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان جودة الخدمات.

وعلى صعيد القطاع الخاص، أوضح الوزير أن المنظمين من مختلف دول العالم أبرموا نحو 3000 اتفاقية مع شركات ومؤسسات سعودية، في خطوة تعزز التعاون الدولي والشراكة في قطاع الحج والعمرة.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من نحو 300 جهة حكومية وخاصة، عرضت أحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في تسهيل تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.