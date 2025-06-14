وزير الحج: جمعيات خدمة ضيوف الرحمن نمت 50 ضعفا خلال 5 أعوام

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، تنامي دور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى نمو عدد الجمعيات السنوات الـ 5 الماضية 50 ضعفا، وأنه بات عنصرا أساسيا في منظومة خدمات الحج والعمرة.

الربيعة شدد خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى من ملتقى القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، على عزم الوزارة لتمكين هذا القطاع بوصفه ركيزة مهمة "من الجاهزية إلى الاستدامة"، عبر التخطيط والتنفيذ لإستراتيجية القطاع غير الربحي في الحج والعمرة للفترة من 2026 حتى 2030، بما يعزز تنوعه وزيادة فاعليته في إثراء تجربة الحاج والمعتمر.

كانت الوزارة قد أقامت الملتقى بمقر غرفة مكة المكرمة، بصفتها راعيا مستضيفا للملتقى، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والمانحين.

فعاليات الملتقى شهدت جلسة حوارية تناولت التطلعات والأثر المنشود للقطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، أدارها نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن راكان المداح، بمشاركة أمين أمانة العاصمة المقدسة مساعد الداود، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غازي الشهراني، حيث أكد المشاركون أن القطاع غير الربحي شريك فاعل في خدمة ضيوف الرحمن، وأن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة تنوعه وتعزيز حضوره بوصفه ركيزة أساسية ضمن المنظومة التكاملية لخدمة الحاج والمعتمر.

إثراء تجربة الزائر

في محور حلول استدامة القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، ناقشت الجلسة الحوارية الثانية، ضمن فعاليات الملتقى، قضايا التمويل والشراكات والمسؤولية الاجتماعية، والتي أدارها مسؤول الشراكات بمؤسسة العطاء المكي للعمل التطوعي خالد العتيبي، وشارك فيها مساعد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة محمد الأحمري، والمدير العام لإدارة الدعم والتمكين بصندوق دعم الجمعيات طارق السلمان، ونائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز الدعم والتمكين وتوسيع الشراكات، بما يسهم في تنمية مبادرات القطاع غير الربحي وإثراء تجربة الزائر.

يهدف الملتقى إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنظمات القطاع غير الربحي ورفع جاهزيتها التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، بجانب تمكين الأوقاف والمانحين من تبني نماذج تمويل واستثمار مبتكرة تضمن استدامة الأثر النوعي في خدمة ضيوف الرحمن، كما يسعى إلى توثيق وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص.