الأربعاء, 26 نوفمبر 2025 | 5 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
الأخبار

زار وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، مكتب قناة "الشرق" في العاصمة الأمريكية واشنطن، برفقة الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، جمانا الراشد.

‏والتقى الوزير السعودي خلال الزيارة بعدد من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة في واشنطن، حيث عقد معهم لقاء ناقش فيه زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، والأثر الإيجابي الذي حملته، إضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي واكبتها.

‏كما تناول اللقاء أهمية تقريب القضايا والملفات الأمريكية إلى الجمهور العربي المهتم بمتابعتها، في إطار تعزيز الفهم المتبادل بين المنطقتين.

