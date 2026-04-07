وزارة الصناعة السعودية حلت 2386 تحديا واجهت المصانع خلال 2025

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيارات ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شملت 3825 زيارة ميدانية في 2025؛ لرصد وفهم تحديات التوسع والنمو للمصانع القائمة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات تلك المصانع من قبل جهات منظومة الصناعة والتعدين، بما يحفّز توسعها ونمو منتجاتها، ويسهم في تعزيز التنمية الصناعية بالمملكة.

ورصدت الوزارة 4,136 تحديًا، فيما جرى اكتمال حل 2,386 تحديًا، وإشعار المصانع المعنية بالحلول، بينما لا يزال العمل جاريًا على معالجة 1,750 تحديًا، من قبل الإدارات المعنية بمنظومة الصناعة والتعدين.

تشمل أبرز التحديات المرصودة معالجة عمليات التصنيع غير المرخصة؛ لضمان عدالة المنافسة وتحسين مستوى التكاليف، وزيادة مستوى الضبط لعمليات الاستيراد للمنتجات، التي يتم تصنيعها في المملكة بكميات وفيرة، إضافة إلى تعميق متطلبات القائمة الإلزامية لتشمل أجزاء التصنيع في سلاسل الإمداد وعدم الاكتفاء بالمنتج النهائي، وتوفير آلية فاعلة وميسرة لتعزيز رأس المال العامل للمصانع من خلال تمويل فواتير المواد الخام.

تعمل إدارة شؤون الصناعة بالوزارة على تنفيذ زياراتها عبر اعتماد جدول ربع سنوي يغطي جميع المدن الصناعية في مناطق السعودية، وتعتمد آلية جدولة زيارات المصانع على البلاغات الواردة بشأن تحديات المصانع إلى مركز تواصل الشركاء والمجلس الصناعي وفروع الوزارة حول المملكة، إلى جانب التحديات المرصودة خلال زيارات قادة الوزارة ولقاءاتهم بأصحاب المصانع.







