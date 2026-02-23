الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 مارس 2026 | 13 رَمَضَان 1447
وزارة الصناعة السعودية تصدر 46.8 ألف شهادة منشأ في يناير

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026 21:23 |1 دقائق قراءة
وزارة الصناعة السعودية تصدر 46.8 ألف شهادة منشأ في يناير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أكثر من 46.8 ألف شهادة منشأ خلال يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الخدمات على المصدّرين في القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الأفراد، بما يعزز انسيابية حركة الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الأرقام في سياق توجه أوسع لتعزيز تنافسية الصادرات السعودية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يدعم نمو التجارة غير النفطية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

آلية الشهادات والفئات المستفيدة

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرَّاح الجرَّاح، أن شهادة المنشأ تُعد وثيقة رسمية تثبت أن المنتجات المصدَّرة ذات أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، مبينًا أن الخدمة تستهدف المنشآت الصناعية، وشركات ومؤسسات القطاع التجاري، إضافة إلى قطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين والصيادين وأصحاب الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين.

4 نماذج لتغطية مختلف الأسواق

وأشار إلى أن الشهادة تتضمن 4 نماذج رئيسة: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للدول العربية، وشهادة منشأ تفضيلية (النموذج الموحد لدول الخليج) عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة، إضافة إلى شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية (النموذج العام).


وزارة الصناعة والثروة المعدنيةالصناعات السعوديةصنع في السعوديةالصناعةتوطين
