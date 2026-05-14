وزارء مالية دول الخليج يبحثون التقدم في استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي

ناقش وزارء مالية دول الخليج مستوى التقدم في استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، واعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة "2026-2028".

وترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد افتراضياً اليوم الخميس.

عُقد الاجتماع برئاسة سلمان آل خليفة، وزير المالية والاقتصادي الوطني في البحرين -رئيس الدورة الحالية- ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج.

استعرض خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومتابعة المستجدات لتحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار، تم اعتماد الدليل الاسترشادي لمشاركة دول مجلس التعاون في الفعاليات الدولية الهامة، كما ناقش الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.