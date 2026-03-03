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هيوماين تبرم شراكة مع إنفيديا لدعم مستقبل النقل الذاتي في السعودية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 2 يونيو 2026 15:18 |2 دقائق قراءة
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هيوماين تبرم شراكة مع إنفيديا لدعم مستقبل النقل الذاتي في السعوديةGuests stand at the booth of Saudi artificial intelligence company Humain during the Future Investment Initiative (FII) conference in Riyadh on October 29, 2025. Saudi Arabia kicked off a major investment conference featuring heads of state and the global business elite on October 28 as it seeks support for its sprawling "gigaprojects" and sky-high AI ambitions. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)

أبرمت شركة هيوماين شراكة مع شركة إنفيديا لدعم تطوير منظومة النقل الذاتي في السعودية، عبر الاستفادة من منصة «إنفيديا درايف هايبرون»، بحسب ما ذكرته الشركة عبر منصة X.

وقالت الشركة، إن الخطوة تستهدف تمكين البنية التحتية، والقدرات الذكية، والنطاق التشغيلي اللازم لتشغيل المركبات ذاتية القيادة.

وشركة "هيوماين"، هي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع.

وذكرت أن الشراكة تهدف إلى توفير البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والقدرات التشغيلية المطلوبة لدعم حلول النقل الذاتي الجاهزة للمستوى الرابع.

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وستعمل "هيوماين" التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

ويسهم ذلك في تسريع تطوير حلول تنقل قائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المملكة، ضمن جهودها لتطوير منصات بنية تحتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين العالمين الرقمي والمادي على نطاق واسع.

وتعمل الشركة على تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محلياً وإقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.

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ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة كالموقع الجغرافي، ما يسهّل الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات.

وتسهم معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف إستراتيجية صندوق الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالميا، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً.

يذكر أن المملكة كانت قد تصدرت معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالمياً على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024.

التعريفات
السعوديةصندوق الاستثمارات العامةالذكاء الاصطناعي
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