"هيئة الصحفيين السعوديين" تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خارج الرياض بحضور مديري الفروع

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعا موسعا مع مديري فروع الهيئة في مختلف مناطق السعودية، خصص لبحث آليات ربط الخطط التشغيلية ومناقشة أساليب التدريب والتأهيل المهني، وذلك في أول اجتماع للمجلس يعقد خارج مدينة الرياض.

وناقش الاجتماع توحيد مسارات التدريب، وتطوير البرامج النوعية الموجهة للصحفيين والإعلاميين، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، ويرفع من كفاءة الكوادر الوطنية، ويعزز تكامل الأدوار بين مجلس الإدارة والفروع.

وأكد عضوان الأحمري رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن اختيار عقد الاجتماع خارج الرياض يعكس حرص الهيئة على تعزيز اللامركزية، والاستماع المباشر لمديري الفروع، وربط خطط التدريب باحتياجات الميدان في مختلف المناطق.

أضاف الأحمري أن "المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية أكثر تخصصا، وشراكات مهنية فاعلة، تضمن تطوير الأداء الصحفي وفق أفضل الممارسات المهنية".

ويأتي الاجتماع ضمن توجه الهيئة لتوسيع نطاق العمل المؤسسي، وتعزيز دور الفروع في تنفيذ الاستراتيجيات التدريبية والمهنية على مستوى السعودية.