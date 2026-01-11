الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.03
(-0.37%) -0.03
مجموعة تداول السعودية القابضة148.4
(-0.20%) -0.30
الشركة التعاونية للتأمين118.9
(-0.34%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية126
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية5.07
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب36.3
(0.67%) 0.24
البنك العربي الوطني21.51
(0.33%) 0.07
شركة موبي الصناعية11.33
(3.00%) 0.33
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.22
(-0.41%) -0.12
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.59
(0.88%) 0.17
بنك البلاد24.74
(-0.84%) -0.21
شركة أملاك العالمية للتمويل11.22
(-0.27%) -0.03
شركة المنجم للأغذية52.8
(-0.28%) -0.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.9
(-0.18%) -0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية114.3
(0.35%) 0.40
شركة الحمادي القابضة27.5
(0.07%) 0.02
شركة الوطنية للتأمين13.14
(-0.83%) -0.11
أرامكو السعودية24.97
(0.20%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.4
(-0.24%) -0.04
البنك الأهلي السعودي42.08
(0.19%) 0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.66
(-0.93%) -0.26
الأخبار

"هيئة الصحفيين السعوديين" تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خارج الرياض بحضور مديري الفروع

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الأحساء
الأحد 11 يناير 2026 17:45 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"هيئة الصحفيين السعوديين" تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خارج الرياض بحضور مديري الفروع
"هيئة الصحفيين السعوديين" تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خارج الرياض بحضور مديري الفروع
"هيئة الصحفيين السعوديين" تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خارج الرياض بحضور مديري الفروع
"هيئة الصحفيين السعوديين" تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها خارج الرياض بحضور مديري الفروع

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعا موسعا مع مديري فروع الهيئة في مختلف مناطق السعودية، خصص لبحث آليات ربط الخطط التشغيلية ومناقشة أساليب التدريب والتأهيل المهني، وذلك في أول اجتماع للمجلس يعقد خارج مدينة الرياض.

وناقش الاجتماع توحيد مسارات التدريب، وتطوير البرامج النوعية الموجهة للصحفيين والإعلاميين، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، ويرفع من كفاءة الكوادر الوطنية، ويعزز تكامل الأدوار بين مجلس الإدارة والفروع.

وأكد عضوان الأحمري رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن اختيار عقد الاجتماع خارج الرياض يعكس حرص الهيئة على تعزيز اللامركزية، والاستماع المباشر لمديري الفروع، وربط خطط التدريب باحتياجات الميدان في مختلف المناطق.

أضاف الأحمري أن "المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية أكثر تخصصا، وشراكات مهنية فاعلة، تضمن تطوير الأداء الصحفي وفق أفضل الممارسات المهنية".

ويأتي الاجتماع ضمن توجه الهيئة لتوسيع نطاق العمل المؤسسي، وتعزيز دور الفروع في تنفيذ الاستراتيجيات التدريبية والمهنية على مستوى السعودية.

التعريفات
السعوديةالصحافة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية