هيئة السوق السعودية تحيل شخصين إلى النيابة لممارسة المشورة دون ترخيص

أحالت هيئة السوق المالية شخصين إلى النيابة العامة، للاشتباه بممارسة أحدهما نشاط المشورة عبر قناة باسم (Abu Abdallah) بالمعرّف (abo_3abdallah_chart) في منصة التيليجرام، دون الحصول على ترخيص، وحصوله على نسبة عمولة، بحسب بيان اليوم.

وذلك إلى جانب الاشتباه بقيام المشتبه به الآخر بالاشتراك في المخالفة من خلال تلقّيه مبالغ الاشتراك المتحصّلة من ممارسة ذلك النشاط عبر حساباته البنكية، وحصوله على نسبة عمولة مقابل تلقّيه تلك المبالغ.

ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

وستُعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهما.

ويحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.