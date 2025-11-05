الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الأخبار

افتتحت هيئة الأفلام السعودية اليوم منصة إنتاج افتراضي متطورة في أستوديوهات جاكس للأفلام، وهي أحدث منشأة إنتاج سينمائي في العاصمة الرياض، في خطوة تمثل محطة محورية في تطوير البنية التحتية لصناعة السينما في السعودية.

وجاء تصميم المنصة بالتعاون مع شركة “بيكسوموندو” المتخصصة في المؤثرات البصرية والإنتاج الافتراضي، بالاعتماد على أحدث تقنيات شاشات (VERONA Crystal LED) من سوني، ما يجعل الأستوديو الافتراضي مؤهلاً لاستقبال أكثر الإنتاجات السينمائية طموحًا على المستويين المحلي والعالمي.

تقنيات متقدمة ومحاكاة واقعية عالية

تضم المنصة 2720 لوحة من نوع (Sony VERONA Crystal LED) بدقة 2.3 ملم، مع أبعاد أستوديو تبلغ 23 مترًا عرضًا، و27.5 مترًا عمقًا، و10 أمتار ارتفاعًا. كما تتميز بتكامل متقدم بين أنظمة تتبع الكاميرات والمعالجة الفورية وإنتاج المؤثرات البصرية داخل الكاميرا (VFX)، ما يتيح محاكاة واقعية عالية الدقة تلبي متطلبات الإنتاجات الكبرى في هوليوود.

بيئة إنتاج متكاملة لصنّاع الأفلام

وتُعد أستوديوهات جاكس مركزًا متكاملًا للإنتاج السينمائي الرفيع المستوى، إذ تضم مسرحين صوتيين بمساحة 1500 متر مربع لكل منهما، وصالة لكبار الشخصيات، وقاعة سينما حديثة، إلى جانب مكاتب إنتاج ومساحات تحضير مجهزة بالكامل، لتوفير بيئة عمل متكاملة تحت سقف واحد لصنّاع الأفلام المحليين والعالميين.

رؤية إستراتيجية تعزز صناعة الأفلام السعودية

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله القحطاني، أن “أستوديوهات جاكس تمثل علامة فارقة في مسيرة صناعة الأفلام السعودية، إذ إن الاستثمار في بنية تحتية عالمية للإنتاج الافتراضي يُعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق مستهدفات السعودية في بناء صناعة أفلام تنافس عالميا، ويجسد المشروع التزام الهيئة بتمكين صناع الأفلام بالتقنيات والمرافق والشراكات التي تدعم إبداعهم وإنتاجهم على أعلى المستويات”.

تكامل تقني بمعايير دولية

من جانبه أكد المدير العام لتطوير القطاع وجذب الاستثمار في الهيئة عبدالجليل الناصر، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مشهد الإنتاج الإقليمي، موضحًا أن التكامل بين خبرات سوني و**“بيكسوموندو”** والتقنيات المستخدمة في أستوديوهات جاكس، يوفّر بيئة إنتاج بمعايير عالمية تمتد من أدق تفاصيل البكسل إلى أعلى مستويات التكامل التقني.

موقع إستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية

وبفضل موقعها الإستراتيجي في العاصمة الرياض، تمنح أستوديوهات جاكس صنّاع الأفلام وصولًا مباشرًا إلى الفنادق الفاخرة والمطار الدولي وخدمات الإنتاج والمواهب المتنامية في السعودية، ما يجعلها وجهة مفضلة للإنتاجات المحلية والدولية، ودعامة أساسية لمسيرة تطوير صناعة السينما السعودية نحو العالمية.

التعريفات
الأفلامالسينما السعوديةالسينما
