



دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم جناح السعودية المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025، المُقام في أرض المعارض الدولية بدولة الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن حضور ثقافي عربي وخليجي واسع يجسّد مكانة المعرض أحد أبرز المحافل الأدبية في المنطقة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة السعودية في معرض الكويت الدولي للكتاب تأتي امتدادًا للعلاقات الثقافية الراسخة بين المملكة والكويت، وحرص الهيئة على تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الأدب والنشر والترجمة، بما يعكس الازدهار الذي يشهده المشهد الثقافي في البلدين.

وأشار إلى أن المعرض يشكّل منصة داعمة لصناعة الكتاب والنشر، ويتيح للناشرين السعوديين فرصًا للتواصل المعرفي وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة السعودية بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن جهودها لتعزيز حضورها الثقافي الإقليمي والدولي، وإبراز تطور صناعة النشر والترجمة في المملكة، من خلال جناح سعودي متكامل يحتضن عددًا من المؤسسات الثقافية والتعليمية الوطنية، هي: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، جامعة حفر الباطن، مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، مكتبة الملك فهد الوطنية، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، جمعية النشر، شركة ناشر، المختبر السعودي للنقد، المرصد العربي للترجمة، مبادرة ترجم، ودارة الملك عبدالعزيز، بما يعكس تكامل الجهود الثقافية الوطنية وتنوّع مبادراتها.

وتجسّد هذه المشاركة عمق الروابط الثقافية بين السعودية ودولة الكويت، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي العربي والخليجي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تجعل الثقافة محركًا للتنمية وجسرًا للتواصل والحوار بين الشعوب.

ويستعرض الجناح السعودي خلال المعرض برنامجًا ثقافيًا غنيًا يتضمن ندوات وجلسات حوارية وورش عمل وأمسيات شعرية، بمشاركة مجموعة من الأدباء السعوديين الذين يعكس حضورهم حيوية الحركة الأدبية في السعودية.