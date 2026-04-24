هجوم بمسيّرتين من العراق يستهدف شمال الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، تعرّض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق، ما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

متحدث الوزارة أوضح في بيان أن الطائرتين كانتا موجهتين بسلك الألياف الضوئية، مبينًا أن الجهات المختصة باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد الأنشطة العدائية للميليشيات العراقية المرتبطة بإيران، التي تستهدف أمن المنطقة، بما في ذلك السعودية ودول مجلس التعاون، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مخاطر هذه الهجمات على الاستقرار الإقليمي بحسب محللين أشاروا إلى تحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة إزاء أي اعتداءات تنطلق من أراضيها، بما في ذلك ضرورة منع تنفيذ مثل هذه الهجمات، وتحمل ما يترتب عليها من تبعات.