



حققت شركة "دله للخدمات الصحية" السعودية ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 12% خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلة 141.9 مليون ريال مقارنةً بـ 126.15 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الشركة، في بيان إفصاحها اليوم، هذا النمو إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمستشفيات التابعة، إلى جانب التوسعات المستمرة في المرافق الطبية ضمن خططها الاستراتيجية للنمو.

وسجلت "دله الصحية" ثاني أعلى إيرادات في تاريخها خلال الربع الثالث، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 25.2% لتصل إلى 1.061 مليار ريال، مقارنةً بـ 848 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 213 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة للتوسعات التشغيلية والاستحواذات الجديدة التي ساهمت في زيادة أعداد المراجعين لمستشفيات المجموعة.

استحواذات استراتيجية تعزز الإيرادات وترفع الطاقة الاستيعابية

وكان لاستحواذ "دله الصحية" على شركة السلام للخدمات الطبية (المالكة لمستشفى دله الخبر) وشركة الأحساء للخدمات الطبية (المالكة لمستشفى دله الأحساء) في مارس 2025 أثرٌ إيجابي واضح، إذ بلغت إيرادات المستشفيين خلال الربع الثالث نحو 186 مليون ريال، ما يمثل 87% من إجمالي الزيادة في الإيرادات. وحققت المستشفيان قفزة في الإيرادات بنسبة 45% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمة مستشفى دله الخبر ودله الأحساء 500 مليون ريال في الإيرادات السنوية للعام 2025، مع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة نتيجة ارتفاع نسب التشغيل. وأسهمت صفقة الاستحواذ في رفع الطاقة الاستيعابية للمجموعة بنسبة 37% بإضافة 424 سريرًا جديدًا، على أن تصل إلى 65% عند التشغيل الكامل لمستشفى دله الخبر، ليبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية أكثر من 1900 سرير، ترتفع إلى 2560 سريرًا بإضافة مرافق الشركات الزميلة.

كما سجلت المرافق الطبية القائمة قبل الاستحواذ نموًا في الإيرادات بنحو 41 مليون ريال خلال الربع الثالث، في حين تراجعت مبيعات قطاع توزيع الأدوية بنحو 14 مليون ريال نتيجة تأخر طرح بعض المناقصات.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث

أقرّ مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2025، بواقع 50 هللة للسهم الواحد، وبإجمالي توزيعات تبلغ نحو 50.6 مليون ريال سعودي، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب بيان الشركة، فإن تاريخ قرار مجلس الإدارة صدر في 11 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 2 نوفمبر 2025م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاثنين 19 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 10 نوفمبر 2025م، والمسجلين في سجلات الشركة لدى مركز "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية. وسيتم توزيع الأرباح فعلياً في 9 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 30 نوفمبر 2025م.

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 101,197,219 سهماً، في حين لا تشمل التوزيعات عدد أسهم الخزينة البالغ 377,550 سهماً، والتي لا تستحق أرباحاً وفقاً للأنظمة المعمول بها.