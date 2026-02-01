الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
الأخبار

نسخة رابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية في سبتمبر

واس
واس من الرياض
الأحد 1 فبراير 2026 14:33 |1 دقائق قراءة
تنطلق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة خلال الفترة من 14 - 16 سبتمبر 2026م في العاصمة السعودية، التي تُنظِّمها الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني مُمثَّلةً بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وبشراكة إستراتيجية مع وزارة الاستثمار.

القمة التي تنطلق تحت رعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير محمد بن سلمان، تعد أحد أهم الملتقيات الدولية على مستوى العالم التي تضم نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدوائية والخبراء والمستثمرين في مجالات التقنية الحيوية الطبية وتقنيات الخلايا والجينات، والذكاء الاصطناعي في العلوم الحيوية.

وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، أكد أن القمة تأتي امتدادا لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتواصل والمستمر لقطاع التقنية الحيوية، وتمكين الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

القمة تُجسّد الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في دعم الأبحاث الطبية الحيوية، وقيادة المبادرات العالمية في الصحة العامة والتقنيات المستقبلية.

