ناقلة غاز بترول مسال مرتبطة بإيران تعبر خط الحصار البحري الأمريكي

أبحرت ناقلة غاز بترول مسال، سبق أن نقلت شحنات إيرانية، متجاوزة خط الحصار الذي أعلنته البحرية الأمريكية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة الغاز العملاقة "تارا غاز" عبرت الخط الأمريكي الرسمي، الممتد من رأس الحد في سلطنة عمان إلى الحدود الإيرانية الباكستانية، في وقت متأخر من أمس، وتبحر حالياً باتجاه الجنوب الشرقي في بحر العرب.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصار رداً على تشديد إيران قبضتها على مضيق هرمز، اعترضت السفن الحربية بعض الناقلات على مسافات أبعد بكثير من هذا الخط، إلا أن الخط ما يزال يشكل مرجعاً لقادة السفن ومالكيها. كما يبدو أن ناقلة نفط واحدة على الأقل تمكنت من تجاوز الحصار بالكامل.

تعرضت حركة الشحن في الشرق الأوسط لاضطرابات واسعة منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل شن ضربات على إيران في نهاية فبراير الماضي. وأصبحت السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز وخليج عمان مضطرة لمراعاة التعليمات المتضاربة من بحريتي البلدين، وإلا تواجه خطر التعرض لهجمات أو الاحتجاز.

وكانت مجموعة "متحدون ضد إيران نووية"، إلى جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، قد سلطت الضوء على الناقلة "تارا غاز" تحت اسمها السابق "غاز غلوبال"، بسبب صلاتها بإيران. ووفق تقديرات حالية صادرة عن منصتي تتبع السفن "كبلر" و"فورتيكسا"، حملت الناقلة شحنة غاز بترول مسال إيرانية مطلع مايو الحالي.

قالت القيادة المركزية الأمريكية أمس إنها أعادت توجيه 65 سفينة تجارية، وعطلت أربع سفن منذ بدء الحصار.

ووفق قاعدة بيانات "إيكواسيس"، تعود ملكية ناقلة الغاز العملاقة إلى شركة "غلوبال غاز" (Global Gas) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، فيما تتولى إدارتها شركة "ماتريكس ماريتايم سولوشنز" (Matrix Maritime Solutions)، التي تشترك مع "غلوبال غاز" في العنوان نفسه. ولم ترد "ماتريكس ماريتايم سولوشنز" على اتصال هاتفي أُجري عبر الرقم المسجل لها.