أعلن نادي الطيران السعودي اليوم عن خطته لتحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق خلال معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن"، حيث سيسعى النادي بالتعاون مع الخبراء الدوليين Aeropact وFlash Art لكسر رقم قياسي عالمي جديد في غينيس للأرقام القياسية، مما يرسي معياراً عالمياً جديداً للابتكار والترفيه الجوي.

وستقام المحاولة التاريخية في مطار الثمامة في مدينة الرياض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2025، مع استهداف جذب أكثر من 200 ألف زائر للاستمتاع بالمناطق الترفيهية المخصصة للأطفال والكبار على حد سواء.

وسيحاول نادي الطيران السعودي كسر الرقم العالمي في غينيس للأرقام القياسية لـ"أكثر عدد من الألعاب النارية التي تُطلق أثناء التعليق من طائرة هليكوبتر".

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي: "سيعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في قطاع الطيران العام ويؤكد قدرتنا على دمج التقنيات المتقدمة بالشغف والإبداع. نحن لا نعرض المستقبل فحسب؛ بل نصنعه في سمائنا، وندعو العالم لمشاركتنا هذه اللحظة التاريخية في معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن".

ويُعد العرض المرتقب، رمزاً قوياً لالتزام المملكة بدفع حدود الترفيه الجوي ووضع معيار عالمي جديد في ابتكار معارض الطيران. وسيجمع الأداء بين هندسة الطيران المتطورة وتقنيات العروض الإبداعية.

وسيتم استخدام طائرة هليكوبتر من طراز Messerschmitt-Bolkow-Blohm BP 105 P1M جُهزت بمنصة ألعاب نارية مصممة خصيصاً ومطورة من قبل فنيين مختصين قادرة على إطلاق المئات من الألعاب النارية بتزامن مثالي أثناء تحليق المروحية.

يُذكر أن معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن" سيُقام في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2025 في مطار الثمامة في الرياض، وسيتضمن أكثر من 90 عرضاً جوياً ومجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية.

وسيشهد زوار معرض هذا العام ويختبرون تجربة غنية ومُلهمة تجمع بين الإبهار الجوي والعمق المعرفي، وتشمل:

أكثر من 90 عرضاً جوياً مبهراً، بما في ذلك استعراضات وعروض ليلية متخصصة ومبهرة تضيء سماء الرياض.

وتوفر هذه العروض فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع عالم الطيران العام، حيث يمكن للزوار الوقوف عن قرب من الطائرات الأيقونية واستكشاف تفاصيلها عن كثب. كما سيكون بإمكانهم التحدث مباشرة مع الطيارين والمهندسين لمعرفة أسرار الطيران العام والتقاط صور مميزة في هذه الأجواء الحماسية والتعليمية.

ويقدم المعرض منصة أعمال حيوية تضم أكثر من 100 جهة عارضة من قادة القطاع، وهي مصممة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران. وتتيح هذه المنطقة للزوار استكشاف مجموعة مميزة من المعروضات والنماذج المستقبلية وتسهيل التواصل مع الشركاء وصناع القرار في القطاع، مما يعزز جانب الشراكات والأعمال.

وتستضيف حوارات "هانجر توكس" نخبة من الخبراء ورواد الفضاء السعوديين لمناقشة مستقبل الطيران العام المستدام والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي eVTOLs والطائرات ذاتية القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران العام.

ويوفر المعرض منطقة الترفيه الجوي للشباب والعائلات، وتتضمن محاكات الواقع الافتراضي وورش عمل بناء نماذج الطائرات والمحركات وجولات تفاعلية في قمرة القيادة يرافقها طيارون وخبراء لتقديم شرح مباشر للمكونات والأنظمة، بهدف تحويل الفضول إلى مشاركة فعلية.

ويُعد المعرض مركزاً حيوياً للتواصل، حيث استقطب في نسخته السابقة أكثر من 100 عارض وأكثر من 5 آلاف زائر من كبار الشخصيات. وفي إطار تعزيز مكانة المعرض كمنصة أعمال وشراكات حيوية، يشارك هذا عدد من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الذين يؤكدون التزامهم بدعم قطاع الطيران العام في المملكة، مثل الاتحاد السعودي للمنطاد وتجمع مطارات الثاني Cluster2 والهيئة العامة للطيران المدني وشركة الصحة القابضة وصحيفة الاقتصادية كشركاء ورعاة استراتيجيين، مما يعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو ضمن رؤية السعودية 2030.

