موسم رمضان يحقق 30% من المبيعات السنوية لمحال "شارع السويلم"

مع دخول موسم رمضان، يتبدل المشهد في شارع السويلم وسط الرياض، حيث تتحول واجهات المتاجر إلى مساحات عرض موسمية استجابة لحجم الطلب المرتفع في السوق التي تعد الوجهة الرئيسية لشراء توزيعات الهدايا والفوانيس والألعاب، مع تأكيد تجار عاملين في السوق أنهم يحققون نحو 30% من إجمالي مبيعاتهم السنوية خلال شهر رمضان.

ووفق ما رصدته "الاقتصادية" في جولة ميدانية على الشارع، فإن وتيرة العرض تشهد تحولا تدريجيا مع تقدم أيام الشهر، حيث تنتقل الأولوية من مستلزمات الزينة الرمضانية إلى ألعاب الأطفال وتجهيزات العيد مع اقتراب نهايته، مع تأكيد متسوقين التقتهم "الاقتصادية" أنهم يحققون في "السويلم" وفورات تصل إلى نصف قيمة مشترياتهم مقارنة بالمتاجر العادية.

عيسى صادق صاحب أحد المحال أكد أن مبيعات رمضان ترتفع بما لا يقل عن 25% مقارنة ببقية أشهر السنة وهو ما يرفع هامش الربح نتيجة زيادة الطلب مع ارتفاع ملحوظ في عدد الزبائن يصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالمواسم العادية.

وأضاف: "شهر رمضان يمثل فرصة رئيسية لتعزيز العائد السنوي ويمثل لنا كمحال في السوق فترة كذروة سنوية لتعويض المواسم الهادئة".

وفي سوق التحف يوضح محمد أن المبيعات تقفز 70% خلال رمضان عن بقية العام، لافتا إلى أن الإقبال يبدأ مبكرا في شعبان ويكون الأسبوع الأول من رمضان أهدأ نسبيا قبل أن يشهد الشارع موجة ازدحام كبيرة مع مرور أيام الشهر واقتراب العيد.

أما محمد أحمد، فيشير إلى أن الاقبال لا يقتصر على السعوديين بل يمتد إلى متسوقين من دول الخليج، موضحا أن الطلب يتركز في البداية على ديكورات رمضان ثم يتحول تدريجيا إلى تجهيزات العيد حتى نهاية الموسم، ما يعزز توجه المحال لرفع هامش الربح خلال هذه الفترة.

فروقات سعرية تدفع نحو السوق الشعبية

المقارنات السعرية تكشف فجوة واضحة بين السويلم وبعض المتاجر الحديثة فالفوانيس والقطع الزخرفية تباع في المحال التجارية بأسعار تراوح بين 35 و80 ريالا للقطعة بينما تتوافر في السويلم بأسعار تبدأ من 5 ريالات وتصل إلى 20 ريالا حسب الجودة، كما تراوح باقات توزيعات الأطفال الجاهزة في بعض المتاجر بين 250 و400 ريال في حين يمكن شراء المستلزمات نفسها من السويلم بنحو 15 ريالا للقطعة وهو ما يمنح الأسر قدرة أكبر على التحكم في التكلفة.

سوق السويلم في حي الديرة في وسط الرياض هي إحدى أعرق الأسواق الشعبية والشاملة، يمتد تاريخها لأكثر من 50 عاما، وتشتهر بكونها الوجهة الأولى للجملة والقطاعي لمحال ألعاب الأطفال، الهدايا، العطور، التحف، والخردوات، وتعد مركزا حيويا للطبقات المتوسطة، كما تم تخصيصها للمشاة في فعاليات موسم الرياض.

أصوات من السوق

نورة القحطاني إحدى المتسوقات قالت لـ "الاقتصادية": "إنها وفرت نحو 200 ريال - ما يمثل نصف قيمة شرائها- بعد شراء مستلزمات رمضان من السويلم مقارنة بأسعار المجمعات التجارية"، مؤكدة أن تنوع الخيارات يساعدها على اختيار الكمية المناسبة دون تجاوز الميزانية.

سارة الدوسري تشير إلى أنها وجدت في السويلم بديلا اقتصاديا لتوزيعات الأطفال مكنها من شراء عدد أكبر بنفس التكلفة التي كانت تدفعها سابقا في متاجر جاهز، بدوره عبدالله الشهري أوضح أن فرق السعر كان عاملا حاسما في توجهه إلى السوق التقليدية، مبينا أن المنافسة بين المحال تمنح المستهلك فرصة أفضل للمقارنة واتخاذ قرار الشراء.

اقتصاديا يشكل موسم رمضان دفعة مهمة لمحال شارع السويلم التي تعتمد بشكل كبير على المواسم الدينية والاجتماعية، ويرى تجار أن هذه الفترة تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالي مبيعاتهم السنوية، ما يجعل الاستعداد المبكر وتنوع المعروض عنصرين حاسمين في تحقيق عائد جيد، وبين حركة الشراء اليومية والمساومات السريعة يحافظ الشارع على مكانته كأحد أبرز الأسواق الموسمية في الرياض، مستفيدا من ميزة السعر والتنوع في وقت تتزايد فيه البدائل الحديثة.



