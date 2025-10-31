الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الأخبار

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية، موسم الدرعية 26/25، وذلك خلال حفل في وادي صفار، الذي تخللته عروض تستحضر رمزية الدرعية، بحسب بيان اليوم.

وينطلق الموسم تحت شعار "عزّك وملفاك"، بمشاركة عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية المحلية والدولية، متضمنا أكثر من 10 برامج تشمل أنشطة ثقافية وتاريخية.

وحمل الحفل ملامح التاريخ، مجسدًا رمزية العوجا المرتبطة بالدرعية، والمتناغمة مع وادي صفار، المعروف بطبيعته وتشكيلاته الصخرية، ومكانته التاريخية، حيث احتضن عبر القرون شواهد من الإرث النجدي، وشكّل بموقعه الاستراتيجي جنوب غرب الدرعية منطقة رئيسة في عهد الدولة السعودية الأولى.

وعلى هامش الحفل، قالت مدير موسم الدرعية أحلام آل ثنيان قائلة: "سيكون موسم الدرعية موسمًا ناجحًا يلبي التوقعات، ويحقق رسالة الموسم في الاحتفاء بالدرعية وتاريخها وقيمها وثقافتها".

ويقدّم موسم الدرعية في هذه النسخة تجربة ثقافية وسياحية تمتد عبر مواقع تاريخية وطبيعية، إذ يُبرز حي الطريف، الذي يمثل رمز القيادة والحكم، تاريخ القيادة والبطولة من خلال برنامج "هَل القصور"، حيث تفتح عدة قصور تاريخية أبوابها للمرة الأولى للزوار، ويسلّط برنامج "طين" الضوء على جمال العمارة النجدية، ويجمع المختصين والمهتمين بالتراث المعماري النجدي.

وتم تصميم البرامج بما يراعي الخصوصية التاريخية والبيئة الطبيعية للدرعية، مع تمكين المواهب الوطنية والحرفيين السعوديين، واستقطاب شراكات محلية ودولية تسهم في تعزيز المشهد الثقافي والسياحي للمملكة.

