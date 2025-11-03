افتتحت شركة المحاماة الأمريكية "مورجان لويس" مكتبا لها في العاصمة السعودية الرياض، مع توجه العشرات من شركات المحاماة متعددة الجنسيات إلى افتتاح مقار في المنطقة.

عينت الشركة الأمريكية المحامي سلطان المسعود ليكون شريك إدارة لمكتب الرياض، وهو ثالث مكتب لـ "مورجان لويس" في منطقة الشرق الأوسط.

المسعود، القادم من "A&O Shearman" حيث كان يشغل منصب شريك إدارة لمقر الشركة الإقليمي، قال في مقابلة: "إن وجود هذا النوع من الثقافة، والالتزام الراسخ، والإستراتيجية الراسخة للاستثمار المتضمنة في رؤية السعودية 2030، حفزني على الانضمام إلى هذا الفريق"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

تهدف مبادرة رؤية 2030 إلى تنويع اقتصاد السعودية بما يتجاوز النفط، ضمن أهداف أخرى.

فريق عمل من 6 محامين في الرياض

يضم فريق "مورجان لويس" الكامل في الرياض 6 محامين في مجالات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والمنازعات والتمويل.

سارة أرانجو، رئيسة تسوية المنازعات والتحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى الشركة من مواليد السعودية.

من المنضمين إلى فريق العمل أيضا أيمن عبد الخالق، الذي يشارك في قيادة ممارسات الشرق الأوسط لدى الشركة.

يعزز المكتب الجديد قدرات الشركة في الأسواق المحلية في المنطقة خارج نطاق مكتبيها في دبي وأبوظبي.

استثمارات الصناديق السعودية تصنع الفرص

سيشمل عملها تعميق العلاقات مع العملاء في السعودية في مجالات البنية التحتية الرقمية والطاقة وصناديق الاستثمار والطيران والتكنولوجيا، من بين مجالات أخرى.

نمو استثمارات صناديق الثروة السعودية يخلق فرصا لصانعي الصفقات في المنطقة. وبعد أن خففت السعودية القواعد المتعلقة الملكية الأجنبية لشركات المحاماة عام 2023، بدأت تدفق شركات المحاماة الكبرى.

في السابق، كان لعديد الشركات موطئ قدم طويل في المنطقة من خلال ارتباطات مع شركات محلية. وهذا العام، افتتحت شركات "BCLP"، و"ريد سميث"، و"بيرد آند بيرد" مكاتب في السعودية.