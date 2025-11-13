الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

أنهى المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" إعداد المخطط الإستراتيجي الشامل لتطوير قطاع إدارة النفايات في السعودية، الذي يمثل أحد أبرز المشاريع التخطيطية والتنموية الهادفة إلى توجيه نمو القطاع نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح المركز أن المخطط يشمل 22 مخططًا إستراتيجيًا غطّى جميع مناطق السعودية، كان آخرها مخطط منطقة الدوادمي الذي أُطلق في 20 يوليو الماضي، ليكتمل بذلك نطاق التغطية الشاملة للمناطق كافة.

ويهدف المخطط إلى تمكين الاستثمارات وتحفيز فرص النمو في القطاع، حيث جرى تطوير 500 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 750 مليار ريال، وتخطيط 900 بنية تحتية داعمة. كما يستهدف تحقيق استبعاد 90% من النفايات عن المرادم بحلول 2040، وتوفير أكثر من 76 ألف وظيفة نوعية، والإسهام في تحقيق الحياد الصفري في أنشطة إدارة النفايات.

وأشار المركز إلى ارتفاع نسبة استبعاد النفايات عن المرادم من 5% إلى 18% حتى الآن، ما يعكس التقدم المحقق نحو اقتصاد دائري ومستدام يعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية الوطنية.

يذكر أن مركز "موان" أنشئ لتنظيم وإدارة قطاع النفايات وتمكينه ليكون قطاعا جاذبا للاستثمار وفاعلا في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات ورفع كفاءة التشغيل على مستوى السعودية.