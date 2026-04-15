"موان" يطلق أول منصة ومشروع لتطوير وإدارة المنصة الوطنية لإدارة النفايات في السعودية

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات السعودي "موان" إطلاق أول منصة ومشروع لتطوير وإدارة المنصة الوطنية لإدارة النفايات.

المركز أعلن، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للتخصيص وصندوق البيئة، عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبة لمشروع تطوير وتشغيل المنصة الوطنية الرقمية لإدارة النفايات، وذلك ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعقد يمتد لـ(11) عامًا وفق نموذج التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة والنقل (DBFOMT).

وتُعد هذه الخطوة أول مرة في القطاع، بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي وبما يعكس تسارع الخطوات الوطنية نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات وتعزيز جودة الحياة، فيما يعمل المشروع على تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات وتطوير حلول رقمية مستدامة.

ويُعد المشروع إحدى المحطات الإستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة أنشطة إدارة النفايات وتعزيز الحوكمة والتخطيط والرقابة على مستوى السعودية، من خلال إنشاء منصة رقمية وطنية متكاملة تدعم التكامل عبر سلسلة القيمة، وتسهم في تسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات في القطاع، ويعزز المشروع الشفافية والحوكمة الرقمية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستدامة والاقتصاد الدائري ضمن السعودية 2030.

وتهدف المنصة إلى توسيع نطاق التغطية الرقمية لأنشطة إدارة النفايات، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وسيتولى الشريك من القطاع الخاص تصميم منصة رقمية وطنية متكاملة وتطويرها وتمويلها وتشغيلها وصيانتها، بما يحقق تكاملًا شاملًا عبر كامل سلسلة قيمة إدارة النفايات.

ويشمل المشروع إطلاق حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، تغطي (7) وحدات أعمال رئيسية تضم (27) تطبيقًا ووحدة وظيفية، إلى جانب دعم إدارة المستخدمين، وتصنيف العملاء، وأنظمة التراخيص، ونظام التتبع الإلكتروني للنفايات (E-manifest)، واستنتاجات التغيير على التقارير التنظيمية وتحليل البيانات، واستحداث منصات رقمية ووظائف في القطاع، والعقود الذكية.

وستعمل المنصة بصفتها نظامًا مركزيًا موحّدًا لجمع البيانات، وإعداد التقارير والتحليلات، ومتابعة الامتثال، وتعزيز تكامل أصحاب المصلحة، بما يحقق الكفاءة التشغيلية ويرفع الامتثال.

أشار "موان" إلى أن استقبال الطلبات يبدأ من 15 أبريل وحتى 6 مايو 2026.