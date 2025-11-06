الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تحقيق أعلى ارتفاع سنوي في أعداد الحاويات الصادرة المعبأة عبر الموانئ التي تشرف عليها في شهر أكتوبر خلال عام 2025م، لتصل إلى 127,844 حاوية قياسية، مما يعكس تنامي القدرات التصديرية للمملكة، وتطوير البنية التحتية  ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ. 

يأتي هذا الارتفاع امتدادًا للجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030 بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.  

ويسهم تنامي الحاويات الصادرة في تحقيق عدة أثار اقتصادية، حيث يعزز من استقرار سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ووصولها للأسواق العالمية.

كما يعكس هذا الارتفاع نجاح الجهود المبذولة في تطوير موانئ المملكة، وتعزيز التكامل البحري - السككي لتمكين نقل الصادرات بكفاءة من وإلى الموانئ، مما يسهم في خلق بيئة تصديرية أكثر تنافسية، ويحفّز النمو في القطاعات الإنتاجية، ويزيد من مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي. 

يذكر أن "موانئ" وقعت منتصف العام الجاري 2025م بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الأداء التشغيلي

