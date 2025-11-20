استحوذت موانئ أبوظبي على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF"، في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس

الحصة البالغة 19.3% جرى الاستحواذ عليها في صفقة بنحو 13.2 مليار جنيه مصري (نحو 279 مليون دولار أمريكي).

تأتي الصفقة ضمن إستراتيجية "السعودية المصرية للاستثمار" لتعزيز نمو القيمة السوقية والجاذبية الاستثمارية للشركات التي تستثمر فيها وإعادة توجيه رأس المال وعوائد الاستثمار لاستكشاف مزيد من الفرص الواعدة في مصر.

وتعكس نجاح الاستراتيجية الاستثمارية للشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تستهدف نمو استثماراتها وزيادة قيمتها السوقية لتحقيق عوائد مالية مجزية.

الشركة السعودية المصرية للاستثمار كانت قد أغلقت صفقة شراء أسهم في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 126 مليون دولار في عام 2022.

وبإتمام صفقة استحواذ موانئ أبوظبي على هذه الحصة، تكون قيمة عوائد استثمار "السعودية المصرية للاستثمار" من عام 2022 قد وصلت إلى 363 مليون دولار تقريباً، باجمالي أرباح 236 مليون دولار تقريبا.

محطتان استراتيجيتان لتداول الحاويات

"الإسكندرية لتداول الحاويات"، التي تأسست عام 1984 والمدرجةٌ في البورصة المصرية منذ عام 1995، تُشغّل محطتين إستراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط، في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

توفر المحطتان معاً سعة إجمالية للحاويات تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة. وخلال العام المالي 2024 – 2025 وصل إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها 1.07 مليون حاوية مكافئة، بمعدل تشغيل 71%.

حققت الشركة خلال العام المالي 2025 إيراداتٍ بلغت 8.37 مليار جنيه مصري، وأرباحا بنحو 6 مليارات جنيه مصري.

صفقة لمواصلة اسكشاف الفرص

متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المُكلّف للشركة السعودية المصرية للاستثمار، قال في البيان: إن الشركة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة في السوق المصرية، وبناء شراكات اقتصادية وإستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تحقيق أثر إيجابي على السوقين المصرية والسعودية.

واعتبر الصفقة تعكس نجاح رؤية وإستراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار كمستثمر رئيسي في السوق المصرية، وشريك مفضّل قادر على تمكين استثماراته.

ستعمل "السعودية المصرية للاستثمار" على الاستفادة من عوائد الصفقة في استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، بحسب الشثري.



