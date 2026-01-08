مهرجان سعودي لتعزيز المنتج الوطني ودعم المزارعين

دشنت محافظة الحريق السعودية يوم الأربعاء، فعاليات "مهرجان الحمضيات العاشر"، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويسعى المهرجان، الذي يستمر حتى 16 يناير، إلى تحقيق تكامل بين السياحة والزراعة وفق رؤية السعودية 2030. ولا تقتصر الفعاليات على البيع المباشر، بل تشمل، حلول مبتكرة وإقامة هاكاثون زراعي وورش عمل عن الزراعة الذكية، وتجارب سياحية وترفيهية ومنطقة الأطفال والعائلات، والمسرح والعروض الحية، والمطاعم والمقاهي.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز الإنتاج الوطني، من خلال دعم وتمكين المزارعين والأسر المنتجة وتعزيز استدامة أعمالهم، وتحقيق التكامل بين السياحة والتسويق، إبراز جودة الحمضيات السعودية وتشجيع استهلاك المنتج المحلي، وتنشيط السياحة الزراعية بمحافظة الحريق، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم تجربة عائلية متكاملة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م في القطاع الزراعي والتنمية المحلية، حيث يعد المهرجان حدثاً وطنياً، يسعى لترسيخ مكانة محافظة الحريق كوجهة زراعية وسياحية متميزة.