مهرجان سعودي لتعزيز المنتج الوطني ودعم المزارعين

دشنت محافظة الحريق السعودية يوم الأربعاء، فعاليات "مهرجان الحمضيات العاشر"، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويسعى المهرجان، الذي يستمر حتى 16 يناير، إلى تحقيق تكامل بين السياحة والزراعة وفق رؤية السعودية 2030. ولا تقتصر الفعاليات على البيع المباشر، بل تشمل، حلول مبتكرة وإقامة هاكاثون زراعي وورش عمل عن الزراعة الذكية، وتجارب سياحية وترفيهية ومنطقة الأطفال والعائلات، والمسرح والعروض الحية، والمطاعم والمقاهي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الإنتاج الوطني، من خلال دعم وتمكين المزارعين والأسر المنتجة وتعزيز استدامة أعمالهم، وتحقيق التكامل بين السياحة والتسويق، إبراز جودة الحمضيات السعودية وتشجيع استهلاك المنتج المحلي، وتنشيط السياحة الزراعية بمحافظة الحريق، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم تجربة عائلية متكاملة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م في القطاع الزراعي والتنمية المحلية، حيث يعد المهرجان حدثاً وطنياً، يسعى لترسيخ مكانة محافظة الحريق كوجهة زراعية وسياحية متميزة.

شهد حفل الافتتاح عرض مرئي يستعرض مسيرة المهرجان وأهدافه، وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور علي المنصور، على أهمية المهرجان كمنصة وطنية لدعم المزارعين، تلاه كلمة لمحافظ الحريق محمد الجرباء.

وشمل الحفل مشاركات نوعية شملت كلمة للرئيس التنفيذي لمركز "المبدعون" للدراسات والاستشارات والتدريب، الدكتور عصام كوثر، وكلمة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ألقاها الدكتور نزار حداد، واختتم الحفل بتكريم شركاء النجاح الذين ساهموا في إبراز هذا الحدث.

بعد ذلك، قام محافظ الحريق محمد الجرباء بجولة ميدانية شملت أجنحة المزارعين والأسر المنتجة، واطلع على المعروضات المتنوعة التي شملت، على أجنحة للمزارعين شملت، أقسام الحمضيات، التي تعد الواجهة الأساسية للمهرجان بجودة إنتاجها العالمي، وأقسام التمور والعسل، والعطور، التي تعكس التنوع الزراعي للمنطقة، وأجنحة الأسر المنتجة، كما شارك في المهرجان الجهات الحكومية والخاصة الداعمة.







