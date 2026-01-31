من العلا .. المنتدى السعودي للإعلام يطلق فعالياته بجولات سياحية وثقافية

انطلقت فعليًا فعاليات المنتدى السعودي للإعلام مع وصول ضيوف المنتدى من القيادات الإعلامية وصنّاع القرار والخبراء الدوليين إلى محافظة العلا، الشريك الاستراتيجي للمنتدى، في خطوة تعكس بُعدًا جديدًا للتكامل بين الإعلام والثقافة والسياحة ضمن رؤية السعودية 2030.

وشهد برنامج الزيارة تنظيم جولات سياحية وثقافية خاصة لضيوف المنتدى في أبرز مواقع العلا التاريخية والطبيعية، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية، بهدف إطلاع المشاركين على العمق الحضاري للمملكة، وتسليط الضوء على العلا كنموذج عالمي يجمع بين الإرث الإنساني والتنمية الشاملة المستدامة.

وتزامنت زيارة ضيوف المنتدى للعلا، مع انطلاق معرض "أرضنا" أحد ثمار الشراكات الثقافية الدولية التي تقودها الهيئة وباكورة الأصول الثقافية. حيث يُجسّد “أرضنا” نموذجًا حيًا لمفهوم “متحف بلا جدران”، لفتح أفق الحوار الثقافي العالمي في العلا، بمشاركة 80 عملاً فنياً من فنانين سعوديين وعالميين تجسيداً لرؤية متحف العلا للفن المعاصر.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من منهجية المنتدى في توظيف أدوات القوة الناعمة للمملكة، حيث يشكّل الإعلام منصة محورية لنقل الصورة الحقيقية للمملكة إلى العالم، وتعزيز حضورها الثقافي والسياحي والاقتصادي على المستوى الدولي، وهو ما يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمنتدى السعودي للإعلام.

وأكد منظمو المنتدى أن استهلال الفعاليات من العلا يعكس توجه المنتدى نحو تقديم تجربة متكاملة للضيوف، تتجاوز الجلسات والنقاشات التقليدية، إلى بناء ارتباط إنساني وثقافي مباشر مع المملكة، يعزز من فهم التحولات الكبرى التي تشهدها في مختلف القطاعات.

ويُنتظر أن تسهم هذه الزيارات في نقل تجارب نوعية عبر المنصات الإعلامية العالمية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية، ويؤكد دور المنتدى السعودي للإعلام كمنصة استراتيجية داعمة لصناعة التأثير الإيجابي، وتفعيل الإعلام كأحد روافد القوة الناعمة الوطنية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.