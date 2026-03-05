من البنزين إلى المواد الغذائية.. كيف تُؤدي أزمة الشرق الأوسط إلى ارتفاع الأسعار؟





تسببت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط في اضطراب واسع بسلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في عدة قطاعات، وسط اتهامات لبعض الشركات باستغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتحذيرات من أن الأوضاع قد تزداد سوءاً إذا استمر الصراع.

الوقود

بحسب "ذا جارديان" فإن الوقود من أبرز تأثيرات الأزمة حتى الآن، حيث شهدت أسعار الوقود في المملكة المتحدة وأوروبا ارتفاعاً طفيفاً منذ بدء إسرائيل والولايات المتحدة قصف إيران يوم السبت. ويتوقع خبراء أن تشهد الأسعار زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، 10% ليصل إلى 82 دولاراً (61 جنيهاً إسترلينياً) للبرميل يوم الاثنين، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 78 دولارا يوم الأربعاء.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن بأن "لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار الوقود"، مشيراً إلى أن النفط الذي تستخدمه أيرلندا يأتي من بحر الشمال. وأضاف:"لا نريد أي استغلال للأسعار".

كما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تراقب أسعار الوقود عن كثب لمنع أي تحركات مضاربية.

زيت التدفئة

في أيرلندا الشمالية، حيث يعتمد نحو ثلثي المنازل على زيت التدفئة، رفعت بعض الشركات الأسعار بأكثر من الثلث.

ففي 26 فبراير بلغ متوسط سعر 500 لتر نحو 307 جنيهات إسترلينية، لكن بعض الموردين يبيعون الكمية نفسها الآن بما يصل إلى 425 جنيها إسترلينيا، وفقاً لتقرير نشرته بي بي سي.

تذاكر الطيران

ارتفعت أسعار الرحلات الجوية بين أوروبا وآسيا بشكل ملحوظ بعد إغلاق مراكز الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات. وواجه المسافرون العالقون صعوبات كبيرة في إيجاد بدائل، مع ارتفاع الأسعار وقلة المقاعد المتاحة.

قالت ميشيل ويز بوكمان، وهي محللة سلع، عبر منصة X: إن شركات الطيران تقوم "باستغلال المسافرين الذين يحاولون العودة إلى بلدانهم". وأوضحت أنها رصدت أسعار تذاكر تراوح بين 2400 و3600 يورو للرحلات المتجهة إلى لندن.

شهدت خدمات الطائرات الخاصة ارتفاعات أكبر في الأسعار. فقد عرضت إحدى الشركات مقعدا على طائرة خاصة متجهة من عُمان إلى ميلانو مقابل 20 ألف جنيه إسترليني للمقعد الواحد يوم الاثنين، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

كما بلغ سعر استئجار طائرة خاصة من عُمان إلى باريس نحو 215 ألف يورو لطائرة تتسع لـ 13 راكباً، وهو ما يقارب ضعف الأسعار المعتادة.

المواد الغذائية

حتى الآن لم تشهد فواتير التسوق في المتاجر الكبرى ارتفاعات واضحة، إلا أن الخبراء يتوقعون تأثيراً غير مباشر في الفترة المقبلة.

ويرتبط ذلك بإغلاق مضيق هرمز، الذي أدى إلى تعطيل حركة الشحن ووقف ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية إضافة إلى ثلث إمدادات الأسمدة في العالم.

كما بدأت أسعار الحبوب بالارتفاع، بينما ستضطر صادرات الروبيان الآسيوي والفواكه المجففة والمكسرات إلى اتخاذ طرق شحن أطول وأكثر كلفة للوصول إلى أوروبا، وفقاً لوكالة إكسبانا المتخصصة في تقارير أسعار السلع.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي تعطل صادرات إيران الكبيرة من الفستق والجوز واللوز والزعفران والتمر إلى زيادة الأسعار.

التأمين البحري

أعلنت شركات التأمين البحري الكبرى إلغاء تغطية مخاطر الحرب للسفن العاملة في الخليج ابتداء من يوم الخميس، مع توقع إعادة طرح هذه التغطية لاحقاً بشروط جديدة.

وأكد ماركوس بيكر، رئيس قسم التأمين البحري العالمي في شركة الوساطة مارش ، أن أسعار التأمين قد ترتفع بنسبة تراوح بين 50% و100% أو حتى أكثر، من %0.25 إلى 0.5% أو 1% من قيمة الأصل المؤمن عليه.