الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
أطلقت منصة سكني التابعة لـNHC Innovation خدمة "مؤشر السلوك الإيجاري" بنسخته الأولى في التطبيق؛ بهدف تعزيز الشفافية في السوق العقارية ورفع جودة التعاملات الرقمية في قطاع الإيجار العقاري، والمتاحة للاطلاع عليها من خلال تطبيق سكني، بحسب بيان اليوم.

يأتي "مؤشر السلوك الإيجاري" بنسخته الأولى للمستأجر فقط، ويمكنه إصدار مؤشرٍ لسلوكه عبر تقرير يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، مع توضيح أدائه في كل محور، ما يساعد على بناء صورة متكاملة حول سلوكه الإيجاري خلال فترة تعامله.

أوضحت "سكني" أنه يمكن للمستأجرين الاطلاع على التقرير بكل سهولة بالدخول إلى تطبيق سكني واختيار خدمة "السلوك الإيجاري" من قائمة الوصول السريع، ومن ثم الدخول عبر نفاذ وطلب التقرير، مع إمكانية عرضه مباشرة أو تحميله ويمكن الحصول على التقرير عبر "إيجار".

وتسعى NHC Innovation إلى تمكين المؤجر والوسيط العقاري من الاستفادة من الخدمة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك ضمن خطوة إستراتيجية تسهم في حماية حقوق أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات، وتوفير أدوات تقييم تساعد على بناء تعاملات أكثر مصداقية واستدامة في السوق العقارية، بما يعزز الثقة ويرفع جودة التعاملات بين الأطراف في المملكة.

ويعتمد "مؤشر السلوك الإيجاري" على خمسة محاور رئيسية لتحليل السلوك، تشمل تحليلًا شاملًا لبيانات المستأجرين، وهي: الانتظام في سداد الدفعات الإيجارية، واستمرارية العقد الإيجاري لنفس الوحدة السكنية، والملاءة المالية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات التعاقدية، وسلوك التواصل مع المالك أو المؤجّر أو الوسيط العقاري وجودة التفاعل، وأخيرًا الامتثال للأنظمة والتعليمات المرتبطة بالعقود الإيجارية.

