منشأة الجمرات.. نموذج عالمي لإدارة الحشود في موسم الحج





تُعتبر منشأة الجمرات الحديثة من أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها السعودية في المشاعر المقدسة، حيث تتميز بقدرتها الاستيعابية التي تفوق 300 ألف حاج في الساعة، ممّا يتيح تفويجًا سلسًا وآمنًا للحجاج خلال أداء شعيرة رمي الجمرات في أيام التشريق. في السابق، كانت المنطقة تعاني من الازدحام بسبب المساحات الضيقة والطرق المحدودة، لكن المنشأة الآن تتكون من خمسة طوابق بطول 950 مترًا وعرض 80 مترًا، وتضم 386 سلمًا كهربائيًا و11 مبنى للسلالم.

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تتكامل المنشأة بفضل منظومة تشغيلية دقيقة، حيث تعمل فرق ميدانية متخصصة على مدار الساعة لتأمين السلامة وتوفير الخدمات الطبية والإرشادية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية. تم دعم المنشأة بشاشات إرشادية متعددة اللغات وكاميرات مراقبة حديثة لتعزيز الانسيابية وسلامة الحجاج. والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شركة كدانة للتنمية والتطوير، تعمل على رفع كفاءة المرافق وتحسين جاهزيتها باستمرار.

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تشتمل المنشأة على 682 كاميرا مراقبة رقمية، إضافة إلى 228 عربة قولف، لتسهيل حركة الحجاج والعاملين. في مجال السلامة، توفر المنشأة 295 صندوق حريق و1078 طفاية حريق وأكثر من 3350 رشاش إطفاء تلقائي. كما تشمل التجهيزات 456 وحدة تكييف و74 ألف وحدة إنارة، إلى جانب صيانة الهندسة للأجزاء الهيكلية والدهانات والتجهيزات الإرشادية.

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تواصل المنشأة دورها المحوري في إدارة حركة ملايين الحجاج بكفاءة عالية، مما يعكس اهتمام المملكة بتطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن.