أطلق منتدى TOURISE خلال نسخته الافتتاحية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض مبادرة رائدة تحمل اسم "التأشيرة عبر الملف الشخصي" (Visa by Profile)، والتي تُعد الأولى من نوعها عالميًا.

وتمكن المبادرة حاملي بطاقات Visa المؤهلين من الحصول على معالجة سريعة لتأشيراتهم السياحية الإلكترونية خلال دقائق، باستخدام بيانات جواز السفر وبطاقة Visa فقط.

تكامل حكومي ومالي لتعزيز سرعة إصدار التأشيرات

أعدت المبادرة الهيئة السعودية للسياحة وطُورت بالشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بالتعاون مع شركة Visa والبنوك المشاركة، وتهدف إلى تقليل التحديات أمام السفر، واستقطاب السياح، وتسريع اتخاذ القرار بشأن التأشيرات عبر التكامل الرقمي والتعاون التنظيمي.

وتعتمد المبادرة على تقييم الجدارة الائتمانية للمسافرين لضمان الملاءة المالية وتسريع الموافقات، على أن تُطلق في 2026 مع توسعها بانضمام المزيد من البنوك ومقدمي البطاقات الائتمانية.

سهولة السفر وتعزيز الجاذبية السياحية

وصُممت المبادرة لأتمتة عملية إصدار التأشيرات بالكامل من خلال تكامل بين الجهات الحكومية والمطارات والأنظمة الرقمية.

وأكد وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس إدارة TOURISE أحمد الخطيب أن المبادرة تمثل تحولًا جوهريًا في تسهيل حركة الأفراد، وبناء إطار أكثر ذكاءً للسفر العالمي.

كما أوضح نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي أن المبادرة ستتيح للزوار المؤهلين الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا وبشكل فوري، في خطوة تعزز مكانة السعودية وجهة سياحية عالمية.

وأشار الرئيس العالمي لحلول الحكومات في Visa راجيف جاروديا إلى أن التعاون مع TOURISE يُسهم في جعل عملية إصدار التأشيرات أسرع وأكثر أمانًا وسهولة للمستخدمين، من خلال اعتماد طرق رقمية تحقق فائدة للمسافرين والحكومات والشركاء.

