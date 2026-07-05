يواجه عمال مناجم فحم الكوك في أستراليا، أكبر مُصدّر للفحم، معضلة الموازنة بين توقعات نمو الطلب القوي من الهند، أكبر مُستورد، ونظام ضرائب الامتياز الذي يرونه جشعًا ومُجحفًا بالاستثمار. يُستخدم هذا الوقود عالي الجودة، المعروف أيضًا باسم فحم المعادن، في صناعة الصلب، وتُزوّد ​​أستراليا نحو نصف السوق العالمية المنقولة بحرًا، بصادرات تبلغ 148.4 مليون طن متري في 2025.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على فحم الكوك بشكل كبير في العقد المقبل، مع زيادة الهند، التي تستورد بالفعل نحو ربع الكميات المنقولة بحرًا، إنتاجها من الصلب بشكل هائل.

من المتوقع أن يتضاعف إنتاج الهند السنوي من الصلب إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى نحو 400 مليون طن بحلول 2035، مقارنةً بـ 163 مليون طن حاليًا، وذلك مع توسعها الحضري وصناعتها. تكمن المشكلة التي تواجه الهند في أنها، على الرغم من امتلاكها احتياطيات هائلة من الفحم، إلا أن معظمها لا يرقى إلى مستوى الجودة المطلوبة لصناعة الصلب، حيث لا تتجاوز نسبة الإنتاج الحالي الصالح للاستخدام 5%.

كما تخطط الهند لاستخدام طريقة الفرن العالي وفرن الأكسجين الأساسي، وهما طريقتان تعتمدان بشكل كبير على الفحم، في إنتاج الصلب، بدلًا من البدائل الأنظف ولكن الأكثر تكلفة، مثل خام الحديد عالي الجودة المستخدم في أفران القوس الكهربائي. سيؤدي هذا إلى زيادة اعتماد الهند على فحم الكوك في السنوات المقبلة، وقليل من الدول لديها القدرة على تلبية الطلب أفضل من أستراليا.

شهدت أسعار فحم الكوك الأسترالي تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 635 دولارًا للطن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بينما أدى انقطاع الإمدادات نتيجة للظروف الجوية في أستراليا إلى تجاوز الأسعار 350 دولارًا في 2023.

مع ذلك، استقرت الأسعار نسبيًا منذ منتصف 2024، وشهدت ارتفاعًا طفيفًا منذ بلوغها أعلى مستوى لها في 4 سنوات في مارس من العام الماضي، حيث أغلقت عقود بورصة سنغافورة عند 242.00 دولار يوم الأربعاء، مرتفعةً من 173.50 دولار للطن في 24 مارس من العام الماضي. تجعل الأسعار الحالية إنتاج فحم الكوك في أستراليا مربحًا للغاية. أعلنت مجموعة بي إتش بي، التي تُعدّ مع شريكتها ميتسوبيشي أكبر مُصدّر لفحم الكوك في العالم، أنها تتوقع أن تراوح تكلفة الوحدة للطن الواحد في مناجمها بولاية كوينزلاند بين 116 و128 دولارًا أمريكيًا خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو

وفي تقريرها التشغيلي للأشهر الـ9 المنتهية في 31 مارس، ذكرت بي إتش بي أنها حصلت على متوسط ​​سعر 200.12 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد من فحم الكوك. ومن المرجح أن يرتفع هذا السعر خلال العام بأكمله، نظرًا للارتفاع الأخير في الأسعار، ما يعني أن بي إتش بي تربح على الأرجح أكثر من 100 دولار أمريكي للطن الواحد من الإنتاج الحالي. ارتفاع رسوم الامتياز تكمن المشكلة التي تواجه أكبر شركة تعدين في العالم في أن حكومة ولاية كوينزلاند رفعت رسوم امتياز الفحم في يوليو 2022، معتمدةً نظامًا متدرجًا يبدأ من 7% على الأسعار التي تزيد على 100 دولار أمريكي للطن.

ويرتفع إلى 40% على الأسعار التي تزيد على 300 دولار أمريكي. تكمن المشكلة بالنسبة لأكبر شركة تعدين في العالم في أن حكومة ولاية كوينزلاند رفعت رسوم امتياز الفحم في يوليو 2022، معتمدةً نظامًا متدرجًا يبدأ من 7% على الأسعار التي تزيد على 100 دولار أمريكي للطن، ويرتفع إلى 40% على الأسعار التي تزيد على 300 دولار أمريكي. سيترتب على السعر الحالي دفع رسوم امتياز بنسبة 30% على القيمة التي تتجاوز 225 دولارًا للطن، و20% على الأسعار التي تراوح بين 175 و225 دولارًا. وقد صرحت شركة BHP وشركات تعدين أخرى بأن ارتفاع رسوم الامتياز يجعل من الصعب تبرير أي استثمارات جديدة في مناجم فحم الكوك، وأعلنت الشركة أنها لن تستثمر أي رأسمال إضافي للنمو في مناجمها في كوينزلاند.

وبالفعل، تقول BHP إن مناجمها ستشهد ما يمكن وصفه بالتراجع المُدار، مع الاقتصار على استثمار رأس المال اللازم للحفاظ على الإنتاج حتى نضوب الموارد. وبينما يُتوقع من شركات التعدين اتخاذ قرارات استثمارية تعتقد أنها تصب في مصلحة المساهمين، يبقى السؤال: ما هي مصلحتها الحقيقية فيما يتعلق بفحم الكوك؟ إذا وسّعت الهند إنتاجها من الصلب بمقدار 20 مليون طن سنويًا على مدى السنوات الـ10 القادمة، فستحتاج إلى نحو 15 مليون طن إضافية من فحم الكوك سنويًا، وسيتعين استيراد معظم هذه الكمية.

استوردت الهند 83.17 مليون طن من فحم الكوك في 2025، بزيادة على 74.55 مليون طن في 2024، وفقًا لبيانات شركة DBX Commodities لتحليل السلع. إن إضافة 15 مليون طن سنويًا إلى الطلب البحري على مدى العقد المقبل سيُشكل ضغطًا هائلًا على إمدادات فحم الكوك العالمية، حتى لو خفضت دول مستوردة رئيسية أخرى، مثل الصين واليابان، وارداتها بالتحول إلى أساليب إنتاج فولاذ أكثر استدامة.

هذا يضع شركات التعدين، مثل BHP، أمام خيارين مهمين: إما تحمل العائدات المرتفعة مع الحفاظ على هوامش ربح قوية مع ارتفاع أسعار فحم الكوك، أو بيع حصصها لشركات أخرى تُدرك إمكانات الطلب الهندي على الفولاذ.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز