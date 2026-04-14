مفوّض إكسبو 2030 يستعرض تقدم الأعمال أمام «الدولي للمعارض»

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض، عادل الجبير، وفد السعودية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـالمكتب الدولي للمعارض المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض الوفد أحدث المستجدات في مسار تنظيم معرض «إكسبو 2030 الرياض».

وقدّم الوفد السعودي عرضًا مفصلًا لأعضاء اللجنة والمشاركين حول أبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وسير الأعمال التنفيذية في موقع المعرض، في ظل تسارع وتيرة الإنجاز في مشاريع البنية التحتية وأعمال البناء والتصميم، إلى جانب تطوير المخططين العام والتفصيلي، وتعزيز أنشطة التواصل والتسويق.

وفي السياق ذاته، أشار الوفد إلى الزيادة الملحوظة في تأكيدات المشاركة الدولية من مختلف دول العالم، بما يعكس الثقة المتنامية في قدرة المملكة على تنظيم نسخة استثنائية من المعرض، ويجسد مكانتها كفاعل رئيسي في دعم التعاون الدولي وصياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

ويأتي الاجتماع الدوري في وقت يشهد فيه موقع «إكسبو 2030 الرياض» تسارعًا لافتًا في تنفيذ مختلف مسارات العمل، حيث انطلقت الأعمال الإنشائية بالتوازي مع استكمال البنية التحتية، بما يضمن تحقيق إرث مستدام يمتد إلى ما بعد عام 2030. كما تم تطوير الموضوع الرئيسي والمحاور الفرعية للمعرض، بما يعزز دوره كمنصة عالمية تجمع الدول والمؤسسات لإيجاد حلول مبتكرة للقضايا الراهنة.