الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447
مطارات السعودية تواصل بانتظام استضافة الرحلات الجوية للناقلات الخليجية

«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 6 مارس 2026 23:7 |1 دقائق قراءة
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، إن مطارات السعودية تواصل بكل انتظام استضافة الرحلات الجوية للناقلات الخليجية، عبر تيسير عملياتها التشغيلية لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، تجسيدًا لروح التعاون والتكامل بين دول الخليج العربية.

وأكد في منشور على منصة إكس أن الطيران المدني السعودي سخر كافة التسهيلات اللازمة، من خلال تشغيل رحلات إضافية للأشقاء، بما يعكس كفاءة التنسيق المشترك بين دول المجلس، تعزيزا لمكانة السعودية كمحور رئيسي للطيران.

وأضاف أن ذلك يأتي "في خطوة تعزز من مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، وقدرتها على دعم الحركة الجوية بالمنطقة بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف، والمحافظة على أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين".

