مصدر مطلع لـ "الاقتصادية": تغطية سندات PIF الجديدة 4 مرات يعكس ثقة عالمية بالوضع الائتماني للصندوق والسعودية

أنهى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم طرح سندات مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار، بحجم طلبات 4 أضعاف الطرح.

وقال مصدر مطلع تحدث لـ "الاقتصادية"، إن الطرح تلقى طلبات بقيمة 29 مليار دولار، تمثل 4 أضعاف الطرح.

يمثل الإصدار صفقة تاريخية في سوق صعبة كأول إصدار لصندوق سيادي في العالم وأول مصدر غير مصرفي سعودي أو خليجي منذ بداية التوترات الإقليمية، وفق محللي الاقتصادية.

وأضاف المصدر أن حجم الصفقة ومؤشراتها القوية يعكسان ثقة المستثمرين الكبيرة في الوضع الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة وإستراتيجيته طويلة الأجل المُحدثة مؤخرًا.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن مؤخرا إستراتيجيته للأعوام من 2026 حتى 2030، مع التركيز في هذه المرحلة على التكامل بين المنظومات الاستثمارية، والاستثمار المنضبط، وتحقيق القيمة عبر شركات المحفظة.

ونوه المصدر المطلع إلى الطلب الاستثنائي من المستثمرين البالغ 29 مليار دولار في أكبر عرض سندات أولية غير مضمونة (senior unsecured) بصيغة RegS في التاريخ. مشيرا إلى أنه يعكس عمق الطلب على الائتمانات عالية الجودة ذات المصداقية العالمية، والثقة القوية في المملكة العربية السعودية.

فيما يخص التسعير، ذكر المصدر أنه تم تسعير الإصدار بإحكام شديد وبما يتوافق تمامًا مع أهداف تسعير صندوق الاستثمارات العامة، حيث كان الفرق عن القيمة العادلة للدين السيادي (Sovereign FV) وأقساط الإصدار الجديد (NIPs) ضمن النطاق الضيق للسوق الدولية.

ولفت المصدر إلى أن التخصيص تم لحسابات عالية الجودة، وأكثر من 80% لمستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت المصدر على أن الطرح تأكيد واضح على قوة الصندوق في بيئة اقتصادية كلية صعبة. مضيفا: "يظهر حجم ونوعية الاهتمام من المستثمرين الثقة الكبيرة في الملف الائتماني القوي للصندوق، وإستراتيجيته للفترة 2026-2030، وتفويضه الاستثماري طويل الأجل، وفي المملكة العربية السعودية بشكل أوسع".

معيار يحدد توجه السوق

تسهم الصفقة في إعادة فتح السوق أمام المُصدرين السعوديين والخليجيين عمومًا، وتُرسي معيارًا مهمًا للمُصدرين السعوديين والإقليميين الآخرين، بحسب المصدر.

طرح السندات الدولار أمريكي متعدد الشرائح (Multi-tranche) لآجال 3 سنوات، و7 سنوات، و30 سنة، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن (London Stock Exchange’s International Securities Market)، ضمن برنامج إصدار السندات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة.

كان الصندوق قد باع سندات في يناير الماضي قبل التوترات الإقليمية لصكوك لآجل 10 سنوات بتسعير عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.