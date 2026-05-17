مشروع للطاقة الشمسية بين"ترشيد" و"التيسير تالكو" يدعم مبادرة “مدن خضراء”

وقّعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" اتفاقية مع شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية لتطوير مشروع لأنظمة الطاقة الشمسية، في خطوة تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستدامة في القطاع الصناعي بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة إنشاء منظومة للطاقة الشمسية لتزويد منشآت المجموعة الصناعية في مدينة الرياض بالطاقة النظيفة، عبر استخدام مساحة تقارب 37 ألف متر مربع، ضمن توجهات الشركتين لدعم الحلول المستدامة وتقليل الانبعاثات.

ويتضمن المشروع دمج أنظمة الطاقة الشمسية مع أنظمة الطاقة الحالية في أربع منشآت تابعة للمجموعة، بسعة تصل إلى 4.5 ميجاواط، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير مصدر مستدام للطاقة للمنشآت الصناعية.

ويأتي المشروع دعمًا لجهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ضمن مبادرة "مدن خضراء"، الهادفة إلى تشجيع المصانع على تبني حلول الطاقة النظيفة وتعزيز الغطاء النباتي داخل المدن الصناعية.

اقرأ أيضا: لأول مرة.. الطاقة الشمسية الجديدة تتجه للتراجع عالمياً في 2026

وأكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري أن الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية تعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تمكين القطاع الصناعي من تحقيق وفورات مستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وأضاف أن الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون بين القطاعات المختلفة من أجل بناء مستقبل صناعي أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات الضارة.

وتسعى "ترشيد" من خلال مشاريعها إلى دعم أهداف المملكة الإستراتيجية في رفع كفاءة الطاقة وتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الموارد.