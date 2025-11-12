الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.29
(0.76%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة189.8
(-0.11%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين126.6
(-2.47%) -3.20
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.5
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36
(-0.94%) -0.34
البنك العربي الوطني22.25
(-0.80%) -0.18
شركة موبي الصناعية10.29
(-4.72%) -0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.98
(-1.78%) -0.58
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.91
(0.93%) 0.21
بنك البلاد27.32
(-0.29%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل12.16
(-1.78%) -0.22
شركة المنجم للأغذية53.75
(-0.56%) -0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.2
(-0.51%) -0.60
شركة الحمادي القابضة29.34
(-1.41%) -0.42
شركة الوطنية للتأمين13.74
(-0.15%) -0.02
أرامكو السعودية25.74
(0.63%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية18.28
(-0.44%) -0.08
البنك الأهلي السعودي37.98
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.84
(-0.39%) -0.12
الأخبار

طرح البنك المركزي السعودي (ساما) مشروع تحديث "الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها" لاستطلاع آراء المهتمين والمختصين حوله لمدة 15 يوما، بحسب ما أعلنه اليوم الأربعاء في بيان.

مشروع التحديث، الذي سيبدأ استطلاع الآراء بشأن اليوم ويستمر حتى 27 من نوفمبر الجاري عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، يتضمن تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي "م/42" ولائحته التنفيذية.

ما أبرز التحديثات المقترحة؟

يتضمن التحديث كذلك توضيح المنهجية الإشرافية، بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، فضلا عن تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

ويأتي هذه المشروع انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع المدفوعات، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع والنمو المستدام.

سيدرس البنك المرئيات والملاحظات بشأن التحديث بعد انتهاء المهلة المحددة لاستطلاع الآراء، من أجل اعتماد الصيغة النهائية لمشروع التحديث.

ما الفئات المستهدفة من الاستطلاع؟

شملت قائمة الدول محل الدراسة في مشروع التحديث كلا من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، إضافة إلى هونج كونج.

الفئات التي يستهدفها الاستطلاع تشمل "نظم المدفوعات ومشغليها، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والأكاديميين والمهتمين بالبنية التحتية للأسواق المالية".

التعريفات
السعوديةالبنك المركزيسامااستطلاعالمدفوعات
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية