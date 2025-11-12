وقع مشروع "سينس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا" (SenseTime MEA) اتفاقية مع جامعة الملك سعود لإطلاق مركز مشترك للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في السعودية، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن بيان.

سيعمل المركز كمنصة سعودية المنشأ لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي والأبحاث في قطاعات متعددة.

تعمل "سينس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا" كذلك على بناء مجموعة وحدات لمعالجة الجرافيك لتوفير قدرة حوسبة دعما للمركز.

سيدعم المركز مبادرات في مجالات الصحة، والطاقة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية، ومراقبة البيئة، وعلوم الفضاء وغيرها.

مشروع "سينس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا" هو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" ومجموعة "سينس تايم" العالمية للذكاء الاصطناعي.

"PIF" يقود استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي

يُعزز صندوق الاستثمارات العامة مكانة السعودية كمركز تقني عالمي، من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

من المبادرات الرئيسية شركة "هيوماين" التي أطلقت هذا العام لقيادة ابتكار الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتصنيع والطاقة.

أطلقت "هيوماين" هذا العام أعمال إنشاء أول مراكز بيانات لها في السعودية، مع خطط لتشغيلها في أوائل عام 2026 باستخدام أشباه الموصلات المستوردة من الولايات المتحدة.

من المقرر أن تبدأ المراكز في العاصمة الرياض ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية العمل في الربع الثاني، بقدرة مبدئية تصل إلى 100 ميغاواط لكل منها، بحسب طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ"هيوماين".

شهد مؤتمر "ليب 2025" الإعلان عن استثمارات ومشاريع في قطاع الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات.