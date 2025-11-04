عرض مستثمرون سعوديون على نظرائهم الكوريين شراكة لتطوير منظومة الزراعة والصناعات الغذائية ومشاريع الأمن الغذائي في الأحساء، من خلال تسخير المعرفة والتقنيات الكورية الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك المياه، وفق ما ذكره لـ«الاقتصادية» إبراهيم آل الشيخ، أمين عام غرفة الأحساء.

وأوضح آل الشيخ أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز الابتكار وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة، إلى جانب إبراز الأحساء كوجهة استثمارية جاذبة، مستفيدة من النمو المتسارع في بنيتها التحتية وتطور مقوماتها الاقتصادية، خصوصا في القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الكوريين.

وضم الوفد الكوري ممثلين عن مجموعة Lotte Group الكورية متعددة الجنسيات، التي تضم أكثر من 90 وحدة أعمال يعمل بها نحو 60 ألف موظف في صناعات متنوعة، وتعد خامس أكبر تكتل تجاري في كوريا الجنوبية.

الشركة الكورية تعمل في الأغذية والمشروبات من خلال شركاتها الشهيرة في إنتاج الحلويات، والبسكويت، إضافة إلى قطاع التجزئة الذي يشمل المتاجر الكبرى والمراكز التجارية الراقية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة حول العالم.

وبيَّن أمين عام غرفة الأحساء أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية – الكورية الجنوبية، وضمن مبادرات الغرفة لاستقطاب استثمارات نوعية إلى القطاعات المستهدفة في الأحساء، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتوسيع قاعدة الفرص أمام المستثمرين الحاليين والجدد.

وأشار إلى أن الشراكة بين البلدين شهدت نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الكورية في السعودية من نحو 65 ترخيصًا عام 2016 إلى أكثر من 213 ترخيصا، تشمل شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات الكورية.

وأضاف آل الشيخ مبارك أن اللقاء مع الوفد الكوري تطرق كذلك إلى الطفرة النوعية في قطاع الإيواء بالأحساء، ما يبرز تزايد مكانتها السياحية والثقافية بوصفها وجهة مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، فضلاً عن استعراض دور جمعية التنمية الزراعية بالأحساء في تمكين المزارعين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين.