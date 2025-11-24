في خطوة جديدة لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في السعودية، أقام مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال التابع لمؤسسة مجتمع جميل الأهلية تسع جولات تعريفية في 8 مدن للتعريف بمسابقة ستارت سمارت 2025، وإلى جانب جولة افتراضية عبر منصة زوم، حضرها 266 رائد أعمال من أصحاب الشغف والطموح. وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهدف هذه الجولات التعريفية إلى الوصول إلى رواد الأعمال في مختلف المناطق وتزويدهم بالمهارات الريادية، وتعريفهم على آليات المشاركة بالمسابقة ومتطلباتها.

وكانت مسابقة ستارت سمارت قد انطلقت منذ عام 2016 بدعم من مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، وذلك تحت مسماها السابق "مسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال". وتستهدف في نسختها التاسعة رواد الأعمال السعوديين من أصحاب الأفكار الريادية المبتكرة في مراحلها الأولية في مجالات الذكاء الاصطناعي. حيث تسعى لاستقطاب المتقدمين من مختلف مدن ومناطق المملكة، لتتم المشاركة في البرنامج التدريبي المكثف الذي سيمتد لشهرين، وسترّكز المسابقة في برنامجها التدريبي على تطوير المنتجات التقنية والخدمات التي تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعالج تحديات واقعية في مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة والخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية. ويهدف هذا التوجه الى تمكين المشاركين من بناء نماذج اولية قابلة للتطبيق التجاري عبر تبني اليات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات وزيادة الكفاءة التشغيلية وابتكار منتجات جديدة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

سيتم اختيار افضل 40 فكرة تعالج تحدياً فعلياً في السوق السعودي، على ان تكون في مرحلة الفكرة او ما قبل التطوير التقني Pre-MVP..وسينضم اصحاب الافكار المختارة الى برنامج تسريع افتراضي لمدة شهرين ، يحصلون خلاله على تدريب متخصص في تطوير النماذج الاولية، وتجهيز خطط دخول السوق، وتطوير المنتجات ، اضافة الى جلسات ارشاد فردية يقدمها خبراء محليون ودوليون، تمكنهم من اختبار نماذج اعمالهم والتأكد من قابليتها للتطبيق، اضافة الى تطوير مهاراتهم في الجوانب التشغيلية و ينتهي بدخولهم الى السوق التجاري بمنتج قابل للبيع. كما يهدف هذا البرنامج الى رفع جاهزية المشاركين لعرض مشاريعهم امام المستثمرين في يوم العروض النهائية. كما ستُمنح في نهاية المسابقة جوائز مالية قيمة مجموعها 100,000 ريال سعودي لأفضل ثلاث أفكار ريادية لمساعدتهم في دخول السوق وتطوير مشاريعهم أكثر.

وفي هذا السياق، علقت د. مي طيبة، عضو مجلس إدارة مؤسسة مجتمع جميل الأهلية: "تعكس النسخة التاسعة من المسابقة التزام مركز ستارت سمارت بتعزيز التنمية الاقتصادية ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال برامجه المختلفة الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص اقتصادية نوعية للشباب السعودي وقد بلغ عدد المستفيدين من المسابقة منذ انطلاقها ما يزيد عن 10,500 مستفيد و بقيمة جوائز2 مليون و400 الف ريال.

من جانبه قال محمد عبدالغفار المدير العام الأول للمبادرات الاجتماعية وريادة الأعمال بمؤسسة مجتمع جميل الأهلية: "يسعدنا إطلاق مسابقة ستارت سمارت 2025، التي تمثل خطوة إضافية في مسارنا لخلق منظومة مستدامة تدعم الابتكار وتوسع آفاق الشباب السعودي في ريادة الأعمال التقنية. ولا تقتصر هذه المسابقة على كونها مجرد برنامج تدريبي فحسب، بل هي منصة متكاملة تسعى إلى بناء شركات ناشئة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بما ينسجم مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030".

يجدر بالذكر أن باب التسجيل في برنامج "مسابقة ستارت سمارت" مفتوح حالياً أمام جميع رواد الأعمال السعوديين المهتمين وأصحاب الأفكار التقنية المبتكرة حتى تاريخ 30 نوفمبر، ويمكنهم تقديم طلباتهم والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط التالي https://competition.startsmartsaudi.com/

