مركز "إنفاذ" السعودي يقيم 82 مزادًا لبيع 893 أصلا عقاريا

يعتزم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" السعودي، إقامة 82 مزادًا عقاريًا خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل الجاري، لبيع 893 أصلًا عقاريًا متنوعًا ما بين السكني والتجاري والزراعي، في مختلف مناطق السعودية، بحسب ما أعلنه المركز اليوم.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد المزادات والأصول المطروحة، بإقامة (29) مزادًا لبيع (259) عقارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(15) مزادًا لطرح (176) عقارًا، ثم المنطقة الشرقية بـ(11) مزادًا لبيع (112) عقارًا.

وشهدت منطقة المدينة المنورة إقامة (6) مزادات لبيع (86) عقارًا، ومنطقة القصيم (5) مزادات لطرح (67) عقارًا، فيما أُقيمت (4) مزادات في منطقة تبوك لبيع (24) عقارًا، و(3) مزادات في كل من منطقتي حائل لبيع (36) عقارًا وجازان لبيع (42) عقارًا.

كما تضمنت المزادات إقامة مزادين في منطقتي عسير لبيع (39) عقارًا، والجوف لبيع (36) عقارًا، فيما أُقيم مزاد واحد في كل من منطقة الحدود الشمالية لبيع (10) عقارات، ومنطقة الباحة لطرح (6) عقارات،