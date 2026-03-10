مركز إدارة الدين السعودي يغلق طرح صكوك مارس بقيمة 15.4 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إغلاق طرح مارس 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المحلية المقومة بالريال، بإجمالي تخصيص بلغ 15.436 مليار ريال، بعد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار.

6 شرائح بآجال استحقاق حتى 2041

وبحسب بيان المركز، قُسم الإصدار إلى ست شرائح متفاوتة الآجال. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.154 مليار ريال لصكوك تستحق في 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 11 مليون ريال لصكوك تستحق في 2031.

أما الشريحة الثالثة فقد سجلت 365 مليون ريال لصكوك تستحق في 2033، في حين بلغت الشريحة الرابعة 3.452 مليار ريال لصكوك تستحق في 2036.

أكبر الشرائح في الآجال الطويلة

وشهدت الشرائح الأطول أجلاً الحصة الأكبر من الإصدار، إذ بلغت قيمة الشريحة الخامسة 5.4 مليار ريال لصكوك تستحق في 2039، بينما بلغت الشريحة السادسة 5.054 مليار ريال لصكوك تستحق في 2041.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج الصكوك المحلية الذي تنفذه الحكومة بهدف تنويع أدوات التمويل المحلية وتطوير سوق الدين في السعودية، إلى جانب تلبية احتياجات التمويل وفق إستراتيجية الدين متوسطة وطويلة الأجل.