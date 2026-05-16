مراكز البيانات الصينية تدخل سوق تداول الكهرباء الفورية لأول مرة

دخلت مراكز البيانات الضخمة في الصين سوق تداول الكهرباء الفورية باعتبارها محطات طاقة افتراضية للمرة الأولى، في خطوة تعكس تحولاً في آلية تفاعل الطلب على الحوسبة مع شبكة الكهرباء، بحسب تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية.

أفادت صحيفة "تشاينا إلكتريك باور نيوز" اليوم السبت أن ثلاث مجموعات من مراكز البيانات، تشغلها شركتا "تشاينا يونايتد نتورك كوميونيكيشنز غروب" (China United Network Communications Group) و"تشاينا موبايل كوميونيكيشنز غروب" (China Mobile Communications Group) في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، دخلت سوق التداول الفورية في 14 مايو عبر منصة تديرها "غوانغدونغ باور غريد إنرجي إنفستمنت" (Guangdong Power Grid Energy Investment). ويتيح النظام لمراكز البيانات شراء الكهرباء وفق الأسعار الفعلية في الوقت الحقيقي.

بموجب هذا النموذج، تُنقل أحمال الحوسبة إلى الفترات التي ينخفض فيها الطلب على الكهرباء، مع تقليصها خلال ساعات الذروة، ما يحول مراكز البيانات من مستهلكين ثابتين للكهرباء إلى موارد مرنة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية.

أشار التقرير إلى أن هذا التوجه قد يسهم في خفض تكاليف الكهرباء وتوليد مصادر إيرادات جديدة لمراكز البيانات، مع تعزيز دورها كأصول مرنة ضمن نظام الكهرباء المتطور في الصين.

وأضاف أن شركة "تشاينا ساوثرن باور غريد" (China Southern Power Grid) تخطط لتوسيع مشاركة مراكز البيانات في سوق التداول الفورية للكهرباء، مع تسريع التكامل بين أنظمة الكهرباء والكربون والحوسبة لدعم النمو.