مذكرة تفاهم سعودية - عمانية لإنشاء مدينة صناعية

وقَّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع وزير المالية في سلطنة عُمان سلطان الحبسي، مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة ثمريت الصناعية في عُمان، وذلك بتمويل من السعودية من خلال الصندوق بقيمة 40 مليون دولار.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية في محافظة ظفار، من خلال إنشاء مدينة ثمريت الصناعية المتكاملة على مساحة تُقدّر بنحو (3.94 ملايين متر مربع)، مزودة بجميع خدمات البنية الأساسية، كما يتضمن المشروع إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية والمرافق العامة، وأعمال الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، وإنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية؛ بما يعكس الأثر التنموي المتوقع في تعزيز المدينة الصناعية والخدمية في المحافظة.

وأكَّد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن هذه المذكرة تعكس جهود المملكة من خلال الصندوق في دعم القطاعات التنموية في سلطنة عُمان وتعزيز الشراكة التنموية الوثيقة بين الجانبين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تطوير البنية الأساسية، وتهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للأنشطة الصناعية واللوجستية؛ مما ينعكس إيجابًا على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أكَّد وزير المالية العُماني، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من منطلق تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع الشراكات في مختلف القطاعات بين البلدين.