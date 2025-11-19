الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة مايكروسوفت اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في بحث توظيف خدمات مايكروسوفت لحلول الحوسبة السحابية السيادية في المملكة، مما يسهم في تعزيز مستوى أمن وسرية وسيادة البيانات الوطنية، وتمكين الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بحسب بيان اليوم.

وتتمتع مايكروسوفت بخبرة طويلة في حلول الحوسبة السحابية السيادية، مما يُمكّن الحكومات والقطاعات الحيوية من استخدام حلول الحوسبة السحابية وفق ضوابط أمن البيانات الوطنية المعتمدة في كل دولة أو منطقة.

ولي العهد: وثيقة الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية خطوة تاريخية

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة أمام منتدى...

Wed, 19 2025

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل مايكروسوفت مع صندوق الاستثمارات العامة وسايت على بحث آلية الاستفادة من حلول السحابة السيادية للمساهمة في دعم الامتثال وحماية وتوطين البيانات في المملكة، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار المشترك، ونقل المعرفة.

وتهدف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، من خلال دفع الابتكار وبناء القدرات ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة.

