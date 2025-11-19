



وقّعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون مع NHC (NHC)، بهدف تطوير مسارات العمل المشترك في مجال الخدمات اللوجستية وبناء بيئة أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات التنمية.

وتهدف المذكرة إلى دراسة إنشاء وتطوير مناطق لوجستية متكاملة في مواقع استراتيجية داخل المنطقة، بما يشمل مرافق تشغيليّة حديثة، ومستودعات، ومكاتب تشغيل لوجستي، ومواقع خدمات مساندة، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقطاب الأنشطة الصناعية والخدمية ذات الارتباط المباشر بمنظومة النقل.

كما تتضمن المذكرة العمل على تحسين كفاءة الربط بين المناطق الصناعية ومنافذ النقل البرّي والبحري والجوي، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتقليص الزمن التشغيلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. ويأتي ذلك تماشياً مع توجّه المنطقة نحو دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير حلول لوجستية تواكب متطلبات أعمال القطاعين العام والخاص.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، من خلال هذه الاتفاقية، على تهيئة بيئة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المنطقة ويرفع من مستويات الجاهزية الاقتصادية، ويسهم في دعم المبادرات النوعية المرتبطة برفع جودة الحياة وتمكين التنمية الشاملة.

وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير منظومة الأعمال ومواكبة الخطط الوطنية في تحسين كفاءة البنية التحتية، عبر شراكات استراتيجية مع الجهات المتخصصة، بما يضمن توفير حلول تنموية متكاملة تخدم المنطقة وسكانها، وتدعم ازدهار الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية.